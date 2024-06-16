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Умер кот, которого в Жлобине ранили стрелой из арбалета

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  • 16.06.2024, 14:12
  • 1,988
Умер кот, которого в Жлобине ранили стрелой из арбалета
иллюстративное фото

Живодера ищут.

В интернете разлетелось видео, на котором ветеринар из Жлобина рассказал, что ночью получил звонок с просьбой помочь коту: у животного в боку оказался дротик, на запись обратило внимание издание Mogilev Online. По словам врача, после осмотра выяснилось, что это стрела от арбалета.

О ситуации ветеринар рассказывает эмоционально и с нецензурными словами. Говорит, что посоветовал звонившим скорее привезти кота, потому что дротик мог быть от коммунальщиков и содержать токсин.

— Ребята приезжают, я осматриваю котика — и что вы думаете? В котике торчит стрела от арбалета — 17 сантиметров, — которая прошла ему через два легких, — говорит на видео врач.

Сообщается, что милиция ищет живодера.

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«К сожалению, котик погиб», — сообщил корреспонденту Onlíner ветеринар Григорий Белягов.

Подробностями с нами поделилась и хозяйка кота Виктория:

— Кот выходил гулять ежедневно и в тот день точно так же вышел погулять. Вернулся домой вечером уже со стрелой в боку, испуганный, кричал сильно. Вызвали участкового, написали заявление. И сразу поехали в ветклинику Бобруйска. Там после рентгена обнаружилось, что проткнуты насквозь два легких и задето сердце. На что врач сказал, что если достать стрелу — жизнь Симбы 50 на 50. Спустя 5 минут после извлечения стрелы кот умер.

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