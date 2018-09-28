Рабочий из Гомеля добился права на пенсию в 60 лет 4 28.09.2018, 14:27

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Анатолий Поплавный

Анатолий Поплавный хочет, чтобы прецедентом воспользовались и другие белорусы.

Слесарь-инструментальщик ОАО «Гомелькабель» Анатолий Поплавный добился рассмотрения вопроса об уходе на пенсию по старым правилам. Комиссия по назначению пенсий в Гомеле будет решать, имеет ли право мужчина уйти на пенсию по старым правилам в 60 лет, сообщает «Гомельская весна».

Начальник управления соцзащиты администрации Советского района Гомеля Тамара Сердюкова попросила строптивого слесаря в срок до 10 октября предоставить документы, необходимые для назначения пенсии по возрасту.

Достигший 60-летнего возраста житель Гомеля Анатолий Поплавный считает, что никто не имеет права отнимать у него трудовую пенсию по достижении 60 лет при стаже работы не менее 25 лет.

«Это право возникло у меня изначально в СССР, а потом и в Республике Беларусь. Но в 2017 году в Беларуси был принят Закон, по которому я уйду на пенсию лишь в 61 с половиной года, что ухудшило мое положение по сравнению с ранее существовавшим законодательством», – заявляет несостоявшийся пенсионер.

«Я понимаю, что создаю прецедент, которым в случае успеха воспользуются и другие пенсионеры, не получившие пенсию в 55 и 60 лет», - продолжает он. - Конституция запрещает придавать обратную силу закону, который ухудшает правовое положение граждан. Тем не менее, чиновники увеличили пенсионный возраст, а народ молчит. Я решил действовать. После того, как соцзащита мне откажет, я пойду до конца, пускай на этот счет выскажутся и главные судьи страны – Верховный и Конституционный, - заявляет гомельчанин.

Анатолий Поплавный является членом Белорусского независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) и не скрывает, что претензии к государству ему помогла подготовить юридическая служба профсоюза. Правовой инспектор труда независимого профсоюза Леонид Судаленко отметил, что после увеличения в 2017 году пенсионного возраста еще никто в стране не обращался по такому поводу в суд.

«Анатолий Поплавный против правительства Беларуси» – стала первой тяжбой в таком роде», - отметил профсоюзный юрист.

Перспективы этого дела пока неясны – но сама попытка рядового труженика бороться через суд за свои экономические права весьма показательна.

Напомним, в 2017 году в Беларуси был принят Закон, по которому право на пенсию по возрасту на общих основаниях имеют мужчины при стаже работы не менее 25 лет, женщины при стаже работы не менее 20 лет по достижении общеустановленного пенсионного возраста:

в 2016 году: мужчины — 60 лет, женщины — 55 лет;

в 2017 году: мужчины — 60 лет 6 месяцев, женщины — 55 лет 6 месяцев;

в 2018 году: мужчины — 61 года, женщины — 56 лет;

в 2019 году: мужчины — 61 года 6 месяцев, женщины — 56 лет 6 месяцев;

в 2020 году: мужчины — 62 лет, женщины — 57 лет;

в 2021 году: мужчины — 62 лет 6 месяцев, женщины — 57 лет 6 месяцев;

в 2022 году и последующие годы: мужчины — 63 лет, женщины — 58 лет.

Белорусские власти не исключают, что повышение пенсионного возраста может продолжиться и после 2022 года.