Музеи Варшавы можно посетить за 1 злотый 3.09.2018, 22:21

Проект «Музей за 1 злотый» приурочен к празднованию 100-летия восстановления независимости Польши.

Обладатели «Карты варшавянина» (Karta warszawiaka) — льготного проездного на городской общественный транспорт — смогут посетить музеи Варшавы всего за 1 злотый (1 евро = 4,28 злотого), передает «Радио Польша».

Проект «Музей за 1 злотый» является предложением депутатов городского Совета Варшавы в связи с празднованием 100-летия восстановления независимости Польши.

Как говорит председатель городского Совета Варшавы Эва Малиновска-Групиньска, это даст возможность представить жителям столицы интересную и богатую историю страны.

Вход по «Карте варшавянина» будет доступен с 1 сентября по 30 ноября в 12 музеев столицы Польши. Среди них — Музей Варшавы с его филиалами, Музей Варшавского восстания, Музей истории польских евреев «Полин», Музей карикатуры.