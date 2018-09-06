Лига чемпионов: «Юность» одолела «Мальме», «Неман» проиграл «Комете» 6.09.2018, 21:49

Минчане забросили шведам шесть шайб.

В матче Лиги чемпионов "Юность" дома обыграла "Мальме" (6:2). В другом поединке гродненский "Неман" на выезде уступил "Комете" из Брно (2:6), передает Tribuna.com.

Лига чемпионов

Группа B

Юность Беларусь – Мальме Швеция – 6:2 (2:0, 2:0, 2:2)

«Юность»: И. Брикун (Бородуля); Щечин – Антонов, Гринь – К. Брикун – Стефанович; Мицкевич – Боголейша, Кулаков – Развадовский – Когалев; Казакевич – Тарлецкий, Лопачук – Дрозд – Протасеня; Ногачев – Ерохо, Кашкар, Каракулько, Гайнетдинов.

Положение команд: «Мальме» – 6 очков (3 игры), «Мюнхен» – 6 (3), «Юность» – 3 (3), ТПС – 3 (3).

Группа D

Комета Брно Чехия – Неман Беларусь – 6:2 (3:1, 1:1, 2:0)

«Неман»: Трус (Саманьков), Гришанов – Крыскин, Левша – Ремезов – Кислый; Дерлюк – Шуба, Елисеенко – Смуров – Малиновский; Коршунов – Хоромандо, А. Малявко – Питуле – С. Малявко; Петров – Лебедев, Варивончик – Савинов – Козячий.

Положение команд: «Цуг» – 6 очков (2 игры), «Комета Брно» – 6 (3), «Неман» – 3 (3), «Айсбарен» – 0 (2).