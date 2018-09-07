Венгрия призвала к расширению ЕС за счет Западных Балкан 7.09.2018, 10:59

Переговоры должны начаться как можно скорее.

Из стратегических соображений и соображений политики безопасности Венгрия призывает к дальнейшему расширению Европейского Союза путем присоединения стран Западных Балкан.

Об этом заявил госсекретарь Венгрии по делам ЕС Саболч Такач, сообщает пресс-служба правительства (перевод – eurointegration.com.ua).

"Венгрия призывает как можно скорее начать переговоры о присоединении с Македонией и Албанией и как можно скорее завершить переговоры с Сербией и Черногорией", - сказал он.

По словам Такача, страны Вышеградской группы (V4) согласны с Венгрией в этом вопросе, в то время как страны Западной Европы считают, что дебаты о будущем Европы должны сначала прийти к обнадеживающему завершению.

"К ним относятся Brexit и миграционный кризис, и они хотели бы начать дальнейшие переговоры о присоединении только после того, как эти вопросы будут решены", - сказал он.

Государственный министр отметил, что одна из наиболее важных причин, почему венгерское правительство поддерживает вступление западнобалканских государств, заключается именно в том, что они играют ключевую роль в надзоре за наземными миграционными маршрутами.

Такач заявил, что центральной темой переговоров сейчас является возможный обмен территориями между Косово и Сербией, поднятый соответствующими правительствами обеих стран, что является чрезвычайно чувствительным вопросом.

"Однако этот вопрос также указывает на то, что если западнобалканские государства способны принять такое серьезное политическое решение, а также добиться успеха в его реализации, то они готовы к вступлению в ЕС", - добавил он.

Такач подчеркнул тот факт, что если будет найдено решение территориального обмена, которое полностью приемлемо как для сербского, так и для косовского правительств, и это решение будет согласовано с международным правом, то Венгрия поддержит его.

"Территориальный обмен может означать конец конфликта, который в течение многих лет осложнял отношения между Белградом и Приштиной, и который до сих пор также создавал значительный барьер для процесса присоединения", - сказал он.

Государственный министр заявил, что Венгрия стремится к тому, чтобы Черногория и Сербия стали полноправными членами Европейского Союза до 2025 года.

Что касается дальнейшего расширения, он отметил, что согласно решению Совета ЕС, переговоры о вступлении с Македонией и Албанией также планируется начать в 2019 году.

"Европа будет единой только в том случае, если все народы с европейской идентичностью, культурой и традициями станут членами Европейского Союза, и венгерское правительство будет делать все возможное для этого", - подчеркнул Такач.