Концерт памяти Александра Куллинковича пройдет 25 октября 7.09.2018, 19:10

Александр Куллинкович

Фото: euroradio.fm

Деньги c концерта пойдут на памятник белорусскому рок-музыканту.

25 октября в Prime Hall (проспект Победителей, 65) состоится большой концерт, посвященный памяти Александра Куллинковича.

Рок-музыкант умер 4 августа в 46-летнем возрасте. Его группе "NeuroDubel" в 2019-м исполнится 30 лет. Следующим летом Куллинкович планировал отметить юбилей концертом в Prime Hall, передает euroradio.fm.

На концерте памяти своего лидера группа "Neuro Dubel" сыграет программу из более чем тридцати песен. Также с группой споют друзья и коллеги Куллинковича — Лявон Вольский, Олег Хоменко, Юрий Стыльский, Игорь Ворошкевич, Владимир Пугач, Змитер Войтюшкевич, Александр Помидоров, Александр Солодуха, Алесь Мышкевич, Алесь Лютыч, Зоя Схончик, Ангус Торнадо, Lesli Knife, Денис Тарасенко, группа "Велосипедистов".

Деньги c концерта пойдут на памятник Александру Куллинковичу, издание сборника его публицистики, а также альбома с фотографиями группы.

Билеты на концерт можно приобрести в кассах и на сайте Kvitki.by, а также в кассе и на сайте Prime Hall.