В Петербурге на акции протеста задержали около 500 человек

В Петербурге на акции протеста задержали около 500 человек4
- 9.09.2018, 17:52
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В Санкт-Петербурге прошла акция протеста против повышения пенсионного возраста.
В центре Санкт-Петербурга на акции против повышения пенсионного возраста задержаны 400-500 человек, пишет «Фонтанка» со ссылкой на неназванных сотрудников правоохранительных органов.
ОМОН взял в кольцо около 80 человек на Пироговской набережной и задерживает убегающих, пишет «Бумага». Одна из активисток упала в обморок.
Часть протестующих поехали на Невский проспект, передает «Росбалт». По словам очевидцев, на Дворцовую площадь прибыли автозаки.
Девушка упала в обморок pic.twitter.com/FQ8Yb7xZ7Y— Artyom Aleksandrov (@artyomiscool) 9 сентября 2018 г.