В Петербурге на акции протеста задержали около 500 человек 4 9.09.2018, 17:52

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В Санкт-Петербурге прошла акция протеста против повышения пенсионного возраста.

В центре Санкт-Петербурга на акции против повышения пенсионного возраста задержаны 400-500 человек, пишет «Фонтанка» со ссылкой на неназванных сотрудников правоохранительных органов.

ОМОН взял в кольцо около 80 человек на Пироговской набережной и задерживает убегающих, пишет «Бумага». Одна из активисток упала в обморок.

Часть протестующих поехали на Невский проспект, передает «Росбалт». По словам очевидцев, на Дворцовую площадь прибыли автозаки.