В московском парке Горького под гимн России обрушился мост с людьми
- 1.01.2019, 10:15
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Есть пострадавшие.
По данным источника в экстренных службах Москвы, в московском Парке Горького на катке обрушился деревянный мост высотой пять метров, на котором находились люди, сообщает vesti.ru.
По предварительным данным, в результате инцидента пострадали около десяти человек, передает ТАСС. Травмы были получены ими в результате падения с высоты.
Трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. На место происшествия прибыли около десяти карет скорой помощи и несколько пожарных расчетов, сообщает телеканал "Россия 24".
Видео обрушения моста в Парке Горького: pic.twitter.com/aZ1YpKuqLl— VASILY MAXIMOV (@vasilymaximov) 1 января 2019 г.
Источник "Интерфакса" рассказал, что в числе пострадавших могут быть иностранцы. По предварительным данным, это два человека в возрасте 28 и 64 лет.
По данным московской мэрии, обрушение моста произошло в результате технической неисправности конструктивных элементов катка.
В пресс службе департамента здравоохранения Москвы сообщили, что состояние пострадавших в результате обрушения деревянного пешеходного моста оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести, их жизням ничего не угрожает.
Медики начали оказывать помощь всем обратившимся в течение нескольких минут после инцидента. По уточненным данным, всего пострадали 13 человек.