ЕС: Россия должна немедленно освободить украинских моряков 1 10.01.2019, 17:29

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Евросоюз снова призвал РФ освободить украинских политзаключенных из Крыма и захваченных в Керченском проливе моряков.

Европейский союз призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политзаключенного Павла Гриба, крымскотатарского активиста Эдема Бекирова и всех захваченных в Керченском проливе украинских моряков. Как пишет liga.net, oб этом говорится в заявлении пресс-секретаря внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич.

В ЕС напомнили историю задержания Павла Гриба, которого 24 августа 2017 года похитили с территории Беларуси и арестовали в России без каких-либо конкретных обвинений.

"Европейский союз ожидает его немедленного освобождения и предоставления доступа к специальному медицинскому лечению, в котором он нуждается. Украинские врачи должны иметь возможность посещать его, пока он находится в заключении, как того требует решение Европейского суда по правам человека", - указывает Косьянчич.

Эдем Бекиров, который был задержан 12 декабря 2018 года при въезде в оккупированный Россией Крым, также нуждается в ежедневной медицинской помощи, отмечает она.

"Евросоюз вновь повторяет, что все незаконно задержанные украинские граждане на Крымском полуострове и в России и члены экипажа судов, захваченных Россией 25 ноября, должны быть освобождены немедленно. Международные наблюдатели по правам человека должны получить полный, свободный и беспрепятственный доступ на Крымский полуостров", - подчеркнула Косьянчич.