На белорусской границе задержали сына российского олигарха 17 10.01.2019, 19:48

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Александр Шарыго

Он ехал пьяным за рулем и с наркотиками.

29 декабря в пункте пропуска «Брест» задержали 24-летнего россиянина, который вез из Польши наркотики. По неофициальным данным, задержанный является сыном российского олигарха, владельца нескольких крупных транспортных компаний Константина Шарыго, зовут его Александр.

По данным следствия, 29 декабря молодой человек ехал на Mercedes из Польши в Беларусь через пункт пропуска «Брест». Во время досмотра у него нашли гашишное масло и марихуану. Его задержали и заключили под стражу, передает tut.by.

Согласно результатам медицинского освидетельствования, водитель Mercedes был пьян (0,56 промилле в выдыхаемом воздухе).

8 января молодому человеку предъявили обвинение по ч. 1 ст. 328−1 УК (Незаконное перемещение через государственную границу Республики Беларусь наркотических средств).

Как сообщили два не зависимых друг от друга источника, задержанный — сын российского олигарха Александр Шарыго. В Следственном комитете эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

Молодой человек ранее неоднократно становился героем скандальных публикаций российских СМИ. В его инстаграме последняя фотография размещена 27 декабря. Судя по геотегу, фото было сделано в Барселоне.

Напомним, в прошлом году в Бресте по этой же статье осудили 26-летнюю российскую модель, звезду Instagram Марию Хрестину. Она получила 3 года лишения свободы за незаконное перемещение наркотиков через границу.