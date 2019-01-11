США готовятся к самому долгому в истории «шатдауну» 1 11.01.2019, 22:37

Америка отметила рекордный в истории 21-й день «шатдауна».

Президент США Дональд Трамп вновь пригрозил ввести в стране режим чрезвычайного положения, чтобы добиться финансирования пограничной стены с Мексикой. Пока депутаты от Демократической партии США ведут споры с Белым домом по поводу принятия госбюджета из-за строительства этой стены, в стране частично не работают государственные службы. В пятницу, 11 января, Штаты отметят рекордный в истории 21-й день «шатдауна», сообщает RFI.

На практике это означает, что около восьмисот тысяч американских госслужащих не получат декабрьскую зарплату. В стране уже три недели частично не работают правительство, иммиграционные суды, музеи и национальные парки. Чиновники «неосновных» государственных служб с 22 декабря были отправлены в неоплачиваемый отпуск, другие работают без заработной платы.

В четверг, 10 января, в Вашингтоне прошла манифестация работников государственных служб аэропортов, которые выразили опасения по поводу обеспечения безопасности полетов. Проводя аналогию с событиями 11 сентября 2001 года, работники наземных служб безопасности аэропортов подчеркнули, что «шатдауном» могут воспользоваться враги Соединенных Штатов, чтобы нанести стране новый удар.

В тот же день президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о возможности введения режима ЧП во время поездки в приграничный с Мексикой город Мак-Аллен (Техас). Чрезвычайное положение помогло бы Трампу добиться свой цели без согласия Конгресса. По словам президента, для того, чтобы обеспечить «защиту» государственной границы, он готов приостановить работу правительства «на годы».

Как передает американский телеканал NBC News и газета Washington Post, Белый дом уже работает над планом финансирования строительства стены с Мексикой, согласно которому часть денег будет выделено из фондов инженерного корпуса американской армии. Изначально этот фонд призван финансировать работы по борьбе со стихийными бедствиями.

Идея строительства стены на границе с Мексикой стала одним из основных предвыборных обещаний Дональда Трампа в 2016 году. Но если ранее он утверждал, что ее строительство будет финансировать Мексика, то сегодня он пытается добиться, чтобы американский Конгресс выделил для этой цели около 5,7 миллиардов долларов.