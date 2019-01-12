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Евросоюз в очередной раз призывает Беларусь отменить смертную казнь

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  • 12.01.2019, 10:08
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Высшая мера наказания не предотвращает преступления.

Европейский Союз призывает Беларусь прекратить практику вынесения смертных приговоров. Об этом сообщает сайт Службы внешних действий ЕС.

В ЕС уверены, что высшая мера наказания не является средством, которое позволяет предотвратить преступления, в то же время, оно делает судебные ошибки необратимыми.

"Мы узнали об еще одином смертном приговоре в Беларуси, который был вынесен местным судом в Могилеве Александру Осиповичу 9 января этого года. Европейский Союз выражает искренние соболезнования семьям и друзьям жертв преступлений. В то же время, ЕС единогласно выступает против использования смертной казни при любых обстоятельствах. Мы ожидаем, что уже вынесенные смертные приговоры в Беларуси будут пересмотрены и будет объявлен мораторий на исполнение смертной казни как первый шаг к ее полному запрету", - говорится в документе.

Напомним, 9 января Могилевский областной суд в Беларуси приговорил к смертной казни мужчину, обвиняемого в двойном убийстве с особой жестокостью.


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