Российские кинокритики признали «Хрусталь» лучшим дебютом 2018 года 2 12.01.2019, 18:11

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кадр из х/ф Хрусталь

Белорусский фильм, выдвинутый на «Оскар», получил премию российской Гильдии киноведов.

Белорусский фильм "Хрусталь" Дарьи Жук удостоен награды в номинации "Лучший дебют 2018 года". Церемония награждения премии "Белый слон" российской Гильдии киноведов и кинокритиков прошла 11 января в Москве, сообщает "Интерфакс".

Премия "Белый слон" – далеко не первая награда фильма. "Хрусталь" уже получил награды фестивалей в Одессе, Тбилиси, Братиславе, Корке (Ирландия), Выборге, Ростове-на-Дону, Владивостоке. Драма с элементами комедии также приняла участие в десятках международных кинофорумов в разных частях света. Премьера фильма Дарьи Жук состоялась на фестивале класса "А" в Карловых Варах. Кроме того, "Хрусталь" стал первым фильмом за 22 года, выдвинутым от Беларуси на соискание премии "Оскар".

Премия Гильдии киноведов и кинокритиков России "Белый слон", в которую входит около 200 киноведов, кинокритиков и журналистов, основана в 1998 году. В этом году среди других номинантов в категории "Лучший дебют" были представлены "Кислота" Александра Горчилина и "Глубокие реки" Владимира Битокова.

Кстати, "Хрусталь" еще можно увидеть на большом экране в Минске: до 16 января фильм идет в кинотеатре "Дом кино", а также 21-23 января – в Silver Screen в ТРЦ "Галилео".

Прокат фильма проходит в рамках проекта "Лістапад. Коллекция".