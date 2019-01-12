Денисова: Российский режим превзошел советский тоталитаризм 12.01.2019, 21:35

Олег Сенцов

Более 80 граждан Украины содержатся в российских тюрьмах за свои политические взгляды.

Российский режим, превзойдя советский тоталитаризм, снова развернул террор против украинского народа. Он стремится полностью ликвидировать языковую, культурную и национальную идентичность на захваченных территориях нашего государства. Это массово происходит в оккупированном Крыму, сообщает atr.ua.

С такими словами Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к народу Украины в День украинского политзаключенного.

«Людей похищают, проводят обыски, арестовывают, пытают, инкриминируют вымышленные преступления. Хотя на самом деле, политзаключенными в России украинцы могут стать только за свою гражданскую позицию», - написала она на своей официальной странице в Facebook.

Среди современных политических заключенных Олег Сенцов, Станислав Клих, Павел Гриб, Роман Сущенко, Казим Аметов, Асан Чапух, Бекир Дегерменджи, Ремзи Меметов, Нури Примов. Всего более 80 граждан Украины содержатся в российских тюрьмах за свои политические взгляды.

«Я убеждена, что именно любовь к Родине поможет украинским политзаключенным выдержать все пытки и победить», – отметила Денисова.

В свою очередь, Денисова заявила, что будет «прилагать максимум усилий для освобождения всех соотечественников».