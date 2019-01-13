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Александра Саснович поднялась на две позиции в рейтинге ВТА

  • 13.01.2019, 13:49
Александра Саснович

Стали известны обновленные данные.

Белорусская теннисистка Александра Саснович занимает 31-ю строчку рейтинга ВTA. Арина Соболенко — 11-я, сообщает pressball.by.

Рейтинг ВTA. Положение на 14 января

1 (1*). Симона Халеп (Румыния) — 6642

2 (2). Анжелика Кербер (Германия) — 5505

3 (3). Каролин Возняцки (Дания) — 5436

4 (4). Наоми Осака (Япония) — 5270

5 (5). Слоан Стивенс (США) — 5077

6 (8). Петра Квитова (Чехия) — 5000

7 (6). Элина Свитолина (Украина) — 4940

8 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 4750

9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4490

10 (10). Дарья Касаткина (Россия) — 3415

11 (11). Арина Соболенко (Беларусь) — 3365...

31 (33). Александра Саснович (Беларусь) — 1513...

53 (52). Виктория Азаренко (Беларусь) — 1052...

62 (63). Вера Лапко (Беларусь) — 906...


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