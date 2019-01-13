Александра Саснович поднялась на две позиции в рейтинге ВТА
- 13.01.2019, 13:49
Стали известны обновленные данные.
Белорусская теннисистка Александра Саснович занимает 31-ю строчку рейтинга ВTA. Арина Соболенко — 11-я, сообщает pressball.by.
Рейтинг ВTA. Положение на 14 января
1 (1*). Симона Халеп (Румыния) — 6642
2 (2). Анжелика Кербер (Германия) — 5505
3 (3). Каролин Возняцки (Дания) — 5436
4 (4). Наоми Осака (Япония) — 5270
5 (5). Слоан Стивенс (США) — 5077
6 (8). Петра Квитова (Чехия) — 5000
7 (6). Элина Свитолина (Украина) — 4940
8 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 4750
9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4490
10 (10). Дарья Касаткина (Россия) — 3415
11 (11). Арина Соболенко (Беларусь) — 3365...
31 (33). Александра Саснович (Беларусь) — 1513...
53 (52). Виктория Азаренко (Беларусь) — 1052...
62 (63). Вера Лапко (Беларусь) — 906...