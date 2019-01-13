Стало известно, какой будет погода в начале следующей недели 13.01.2019, 14:36

Синоптики опубликовали прогноз.

В понедельник 14 января в Беларуси будет преимущественно облачная погода с временными осадками, сообщает Белгидромет Минприроды. Прогнозируется мокрый снег, вероятность осадков составляет более 80%.

В Минске, Витебске и Могилеве на отдельных участках дорог возможна гололедица. Температура воздуха составит от -1 до +1°C. Ветер прогнозируется южный, до 5−10 м/с, возможны порывы до 14 м/с.

В Бресте ожидаются временами осадки (мокрый снег, дождь). Вероятность осадков — более 90%. Ночью прогнозируется слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха составит от +1 до +3°C. Ветер западный (5−10 м/с), но порывы могут достигать 15−18 м/с.

В Гомеле прогнозируется выпадение снега (вероятность осадков 80−90%). Слабый гололед. Температура воздуха будет от 0 до -2°C. Ветер южный (5−10 м/с), порывы могут достигать 14 м/с.

В Гродно временами возможны осадки (мокрый снег, дождь), ожидается слабый гололед. Температура воздуха составит от 0 до +2°C. Ветер западный (5−10 м/с), с порывами до 15−18 м/с.