В Шереметьево пассажирский лайнер выкатился за пределы полосы 1 13.01.2019, 16:54

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Сейчас лайнер эвакуируют, ВПП временно закрыта.

В Шереметьево при разгоне на взлет за пределы полосы выкатился лайнер. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на источники.

По данным канала, на борту самолета находились 40 человек. лайнер принадлежал чешской авиакомпании Smart Wings и направлялся в Прагу. Пострадавших при инциденте нет.

Согласно информации табло аэропорта Шереметьево, рейс ОК 893, вылетавший в Прагу в 14:20 был отменен, причина отмены не называется.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта, взлетно-посадочная полоса Шереметьево была закрыта из-за эвакуации выкатившегося самолета. «В связи с инцидентом аэропорт Шереметьево был вынужден закрыть ВПП1 для проведения производственных работ по эвакуации воздушного судна. В этой связи на время проведения эвакуационных работ возможны задержки в обеспечении вылетов и прилетов других рейсов», — сообщила глава дирекции общественных связей Шереметьево Анна Захаренкова.

«Пятый канал» публикует фотографию лайнера. Он стоит у конца ВПП, рядом с ним — машины экстренных служб.

Ранее 13 января в Шереметьево задержали мужчину, который без билета проник на борт самолета авиакомпании «Аэрофлот», следовавшего в Брюссель. нарушителя передали пограничникам.