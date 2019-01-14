«Шатдаун»: четвертая неделя 1 14.01.2019, 16:42

Президент CША и демократы в Конгрессе не отступают от своих позиций в вопросе о строительстве стены на границе с Мексикой.

Частичное закрытие правительственных ведомств («шатдаун») продолжается четвертую неделю, став самой длительной приостановкой работы федеральных органов власти в истории США. Президент Дональд Трамп продолжает требовать выделения средств на строительство стены на границе с Мексикой, против чего выступают демократы в Конгрессе; стороны винят друг друга в сложившейся ситуации, сообщает «Голос Америки».

Окрестности Вашингтона засыпало снегом, но необходимости в закрытии федеральных зданий нет: многие из них и так закрыты уже несколько недель. Усилия по прекращению «шатдауна» также оказались замороженными – после того, как, согласно ряду поступивших ранее сообщений, президент Трамп покинул встречу с лидерами Конгресса после того, как его просьбы профинансировать строительство стены вновь были отвергнуты.

«У президента истерика. Я – мать пятерых детей и бабушка девяти внуков. Я могу распознать истерику», – заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Новый опрос показал, что американцы более склонны винить в возникшем противостоянии Трампа, чем демократов. Однако Белый дом твердо стоит на своем и опубликовал выдержанное в предвыборном стиле видео после того, как президент посетил границу с Мексикой.

«Моя администрация представила Конгрессу подробное предложение по охране границы и прекращении потока преступных банд, контрабанды наркотиков и торговцев людьми. Демократы в Конгрессе отказываются признать кризис», – заявляет президент Трамп..

Президент намекнул, что он может начать действовать в обход Конгресса, объявив чрезвычайное положение и изъяв средства из других федеральных проектов. Демократы настаивают, что никакой чрезвычайной ситуации нет, и подчеркивают, что они готовы к полноценным переговорам об усилении охраны границы с Мексикой, как только частичное прекращение работы правительства прекратится.

«Когда [бывший президент] Джордж Буш-младший столкнулся с терактами 11 сентября, он попросил нас наделить его чрезвычайными полномочиями, – вспоминает сенатор Дик Дербин. – Мы предоставили их на двухпартийной основе, объединившись как страна для борьбы с терроризмом. Но если президент будет запрашивать чрезвычайные полномочия всякий раз, когда у него будут разногласия с Конгрессом, то я против этого. Должны пройти своевременные переговоры о безопасности границы, после того как правительство откроется.

Многие законодатели-республиканцы говорят, что объявление чрезвычайного положения будет ошибкой, но возлагают вину на демократов в Конгрессе за отказ рассмотреть любой проект бюджета, который включал бы строительство стены.

«Президент выдвинул несколько предложений, – отмечает конгрессмен-республиканец Стив Скализ. – Мы не хотим, чтобы дело дошло до объявления чрезвычайного положения. Разумеется, закон наделяет президента такими полномочиями, но, как он сказал, он не хочет доводить дело до этого. Он хочет, чтобы Конгресс решил эту проблему».

В пятницу сотни тысяч федеральных служащих не получили зарплату и, возможно, не получат ее еще несколько недель или даже месяцев. Возникают спорадические акции протеста, в то время как важные функции федеральных ведомств, например, досмотры в аэропортах, продолжают выполняться сокращенным персоналом.