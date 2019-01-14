Мать школьницы: Дочку показывают по БТ, позорят, будто она действительно преступница 14 14.01.2019, 19:14

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Как «доблестные» белорусские милиционеры «задержали преступницу».

Мама 15-летней школьницы рассказала, как ее дочь попала в милицейские сводки милиции и как «доблестные» правоохранители «задержали преступницу».

О том, что ее дочь разыскивает милиция, Алеся Громик узнала случайно. В пятницу, 11 января, знакомый женщины прислал видео передачи «Зона Х», в которой рассказывалось, что неизвестные девушки рассчитались за фастфуд чужой банковской карточкой.

— На видео была моя дочь и ее подруга, — рассказала «Салідарнасці» Алеcя Громик. — Я стала выяснять подробности. Оказалось, что девочки действительно еще в декабре нашли в торговом центре карточку и рассчитались ей. Потратили около 40 рублей. Купили фастфуд и зажигалку в торговом центре. Естественно, они понятия не имели, что этого нельзя делать. Мы тут же сами позвонили в милицию.

Однако, по словам женщины, там не спешили разбираться.

— Когда мы сказали, что это наш ребенок на видео, и мы готовы приехать в любое время и дать объяснения, нам сказали: давайте уже после выходных, — рассказывает собеседница. — Пришлось отложить визит в РОВД до понедельника.

Утром 14 января обе девочки и их родители явились в милицию.

— В РОВД мы дали подробные показания. Потом в Инспекции по делам несовершеннолетних написали объяснительную, — рассказывает женщина. — После всех формальностей мы вместе с детьми вернулись домой.

Каково же было удивление семьи, когда в этот же день в очередном выпуске «Зоны Х» вновь рассказали про «преступниц» с чужой карточкой да еще и сообщили, что они задержаны.

— Это вообще как? Мы сами позвонили, сами пришли. А тут выясняется, что милиция провела блестящую операцию по поимке «преступниц» и даже задержала «воровок», — возмущается женщина. — Продолжают показывать моего ребенка по БТ, позорят перед знакомыми и друзьями, будто она действительно преступница, которую арестовали. Хотя в милиции никаких дополнительных вопросов к нам не было. Мы объяснили ситуацию, согласились компенсировать — нас отпустили домой.

Сейчас родители девочки решают, каким образом заставить БТ дать опровержение и как защитить ребенка от возможных последствий.