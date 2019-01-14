Palina выпустила клип на песню, с которой дебютировала на украинском «Х-факторе» 1 14.01.2019, 21:16

Фото: budzma.org

Белоруска с песней «Pinky» покорила зрителей и жюри, и в итоге дошла до финала проекта.

Певица Palina (Полина Республика) представила лирический клип «Pinky», но снимали его не в одноименном минском кафе.

Palina рассказала «НН», что съемки и монтаж клипа — заслуга Екатерины Крук.

«Последние три года она полностью занимается визуальным составляющей моего творчества — видео- и фотосъемка, стиль, сценография и т.д. Безусловно мы рассматривали «Pinky Bandinsky» как съемочную площадку, но, посетив кафе, отказались от этой идеи ввиду технических возможностей помещения. Вместо этого снимали 4 дня в октябре под Минском в поселке Городище в предрассветные часы, все делали вдвоем».

С песней «Pinky» Palina дебютировала на украинском телешоу «Х-фактор»: артистка покорила зрителей и жюри, и в итоге дошла до финала проекта.