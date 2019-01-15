Идеолога из Новополоцка задержали за вождение в нетрезвом виде 7 15.01.2019, 9:55

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Идеолог утверждал, что «кормит весь город».

Сайт "Народнай грамады" сообщает о задержании идеолога новополоцкого "Полимира" Сергея Брикуна за вождение в нетрезвом виде, пишет телеграм-канал "Баста".

"Находился в неадекватном состоянии. Кричал, что кормит весь город", - рассказал один из сотрудников ГАИ.

"В Беларуси есть одна странная, но высокооплачиваемая профессия — врать народу за его же деньги. На каждом крупном предприятии, в каждом маленьком городке "трудятся" идеологические "работники". Вся их "работа" — это писать лживые заметки в стенгазеты и молоть языком на никому не нужных официальных мероприятиях. Ну и бороться с независимыми профсоюзами, которые защищают права людей.

А зарплату они получают в разы больше, чем настоящие работники, приносящие нашей стране реальную пользу — врачи, сварщики, трактористы, военные, учёные, учителя, уборщики", - пишет сайт.