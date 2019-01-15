Репетитор: Не могу вспомнить ни одного министра образования, который сделал бы что-то полезное 1 15.01.2019, 22:44

Здравый смысл в белорусской системе образования отсутствует.

Напомним, во вторник диктатор возмутился сложной программой по математике в 8-9 классе и потребовал привести в надлежащий вид.

Он предложил реанимировать и привести в нормальный вид вузовские и школьные программы.

— У нас порой уже в восьмом-девятом классе изучают то, что мы раньше изучали в вузе. Неужели так жизнь ускорилась? Неужели всех их математиками готовим? Поэтому надо очень серьезно заняться образованием. Если министр этого не понял, значит, он не министр, — предупредил ЬАлександр Лукашенко.

Возможно, это заявление – сигнал о том, что кресло под министром образования задрожало?

— Если честно, мне это безразлично, — высказался в экспресс-комментарии «Салідарнасці» Евгений Ливянт. — Я не могу вспомнить ни одного министра образования, который сделал бы что-то полезное.

По мнению эксперта, здравый смысл в системе образования присутствовал в середине 2000-х, когда в школах были профильные и лицейские классы, а также классы с углубленным изучением.

— Реформа 2007-2008 годов уничтожила это разнообразие, — считает репетитор

Евгений Ливянт хочет видеть министром образования представителя IT-индустрии, крупного менеджера Парка высоких технологий:

— Тогда можно было бы на что-то надеяться. По крайней мере, они знают, что такое причинно-следственные связи и логика. Понимают, что перед тем, как что-то запустить, надо протестировать. Если мы планируем стать IT-страной, в этом был бы смысл.

«Я не подозревал о существовании задач по математике и физике, которые решают мои ученики сегодня»

Действительно ли сейчас в школе ученики изучают то, что их родители раньше изучали в вузах?

— Содержание программ по математике и физике стало гораздо беднее, чем в 2000-е, 90-е и в 80-е, — рассказывает Евгений Ливянт. — Например, производные проходят в школе, но на ЦТ их нет. Интегралы не проходят в школе, векторов нет ни в школьной программе, ни на ЦТ.

Это противоречит тому, о чем сегодня сказал глава государства. Но не все так просто. Школьная программа — это не только знания, а еще и умения и навыки. Произошел фантастический рост сложности задач и разнообразия типов задач, которые должен уметь решать школьник. Это легко проверить, сравнив советские и современные учебники.

Я окончил школу в 1983-м году. При поступлении на физфак БГУ у меня были высокие баллы. Я не подозревал о существовании задач по математике и физике, которые решают мои ученики сегодня. В СССР было 5-6 вузов, где решали задачи на таком уровне.

Мои однокурсники работают профессорами физики в американских и европейских вузах. Их знаний было достаточно, чтобы достичь высоких вершин в науке.

Репетитор отмечает, что увеличился объем программ по химии, биологии, географии, истории, русскому и белорусскому языкам и литературе.

— Такой объем — это профанация, — считает Евгений Ливянт. — Открываете учебник по истории и читаете о князе или короле. Там же перечисляются все-все его жены, братья-сестры, дети братьев-сестер… Хорошо, что любовников с любовницами нет. В учебнике куча дат — важные и второстепенные. Как объяснить ученику, что важно? Дикий перебор абсолютно по всем предметам.