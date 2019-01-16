Украина завершила год с наивысшим за 7 лет ростом ВВП 16 16.01.2019, 18:13

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Фото: Getty Images

Экономика воюющей страны-соседки Беларуси в 2018 году рекордно выросла.

Украине в 2018 году смогла достичь наилучших макроэкономических показателей за последние 5-7 лет. Как пишет «Зеркало недели», об этом заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий на итоговой пресс-конференции.

"Рост ВВП за 9 месяцев 3,8%. Наш прогноз на конец 2018 года – 3,4%. Это лучший показатель за последние 7 лет. Нам также удалось добиться снижения инфляции до 9,8% – лучший показатель за 5 последних лет", – сказал он.

По его словам, не менее важным является увеличение золотовалютных резервов НБУ до $ 20,8 млрд – наивысшего показателя с конца 2013 года. Этого удалось добиться за счет взвешенной политики гибкого курсообразования и выхода Нацбанка с интервенциями (позитивное сальдо почти $ 1,4 млрд), а также продолжение сотрудничества с МВФ ($ 1,4 млрд) и другими финансовыми институциями (еще $ 1 млрд).

Смолий отметил, что в результате жесткой монетарной политики и благодаря благоприятной ценовой конъюнктуре для украинского экспорта в первой половине года и рекордному урожаю зерновых во втором полугодии курс гривны за 2018 год укрепился на 1,4%, что является признаком стабилизации на валютном рынке.

Он добавил, что банковская система стала докапитализированной и прозрачной, также прибыльной – впервые за пять лет.