Александра Саснович выиграла третий матч на турнире в Риме 2 8.05.2024, 18:38

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Александра Саснович

Белорусская теннисистка удивляет не только своих поклонников, но и соперниц.

Александра Саснович успешно преодолела первый круг турнира в Риме. Белорусская теннисистка обыграла Анну Каролину Шмидлову из Словакии. Счет – 6:2, 7:6 (8:6).

Саснович продемонстрировала достойный теннис. Количество брейк-пойнтов – 18 – лишь подтверждает это. Правда, реализовать она смогла лишь четыре. Но у соперницы эти показатели еще скромнее.

Следующей соперницей Александры станет Екатерина Александрова из России, которая в мировом женском рейтинге сейчас занимает 18 строчку. Напомним, что Саснович нынче лишь 113-я ракетка.