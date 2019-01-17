Жители Полоцка: ЖКХ сократили так, что некому работать 7 17.01.2019, 17:21

3,175

В Полоцке не вывозится мусор, жилищно-коммунальное хозяйство разводит руками.

Переполненные контейнеры для мусора и неприятный запах — такую картину наблюдают жители некоторых районов Полоцка уже более двух недель, передает «Еврорадио».

Проблема возникла после того, как вывоз мусора в Полоцке передали от местного ЖКХ новополоцкому "Биомехзаводу бытовых вторичных ресурсов". Пока новый оператор вывоза мусора пытается исправить ситуацию, жители делятся фотографиями грязных дворов и возмущаются работой коммунальщиков.

"Бардак с мусором был всегда, — рассказал полочанин Александр. — И до Нового года, и после. Где вывозят, а где и нет. Люди не просто так жалуются. Куда я выношу, так ещё вывозят, но это почти центр города. ЖКХ сократили так, что некому работать".

Полоцкому ЖКХ не хватало своей техники и работников, поэтому вывозом мусора в Полоцке с 2-го января занимается предприятие из Новополоцка. Главный инженер "Биомехзавода" Вадим Кулешов рассказал, что проблемы в Полоцке возникли по разным причинам и на их решение нужно время.

"Проблема есть, но в большей степени в частном секторе, — говорит Вадим Кулешов. — Полоцк нам передали полностью. Есть нюансы, потому что в частном секторе мы не работали. Как можем, напряжение снимаем, но есть маленькие улочки, куда наши машины не проходят по габаритам. Катастрофически не хватает контейнеров, с которыми мы работаем. Плюс погодные условия: снег, где чистят, где нет.

Мы предлагали начать с одного района, чтобы изучить проблему. По-хорошему, нужен год, а с нас хотят невозможного. Половина техники, которую нам передали из Полоцка, только что передвигается. Именно передвигается. До ручки доведено всё. Это всё лирика, я понимаю. По голове меня не погладят, но как есть. Работать на два города было не нашим решением. Будем работать, но нужно время, чтобы всё наладить".