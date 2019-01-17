Соболенко и остальные: кто на самом деле фавориты Australian Open Константин Лобандиевский, «Прессбол»

17.01.2019, 19:37

Арина СОБОЛЕНКО

Чьи же шансы на выигрыш турнира выглядят наиболее весомо.

После двух кругов на первом турнире "Большого шлема" не осталось случайных людей. Самое время поговорить, чьи же шансы на выигрыш "Australian Open" выглядят наиболее весомо. Практика последних лет показывает, что на титул с серьезным правом претендует не менее пятнадцати теннисисток, но мы остановим выбор на семерых, и этот список будет отличаться от большинства раскладов.

7. Ангелика КЕРБЕР (Германия)

Коэффициент "Фавбет" на победу в турнире — 9,0

Ближайший матч: Кербер — Биррелл (1,07 — 7,5)

Для выигрыша турнира "Большого шлема" недостаточно хорошо играть, нужно еще обладать характером и подойти в оптимальной форме к решающим стадиям. Это как раз то, чем выделяется Ангелика Кербер. Будучи защитным игроком, она отличается, скажем, от Элины Свитолиной или Каролин Возняцки умением переступить через себя и надавить в нужный момент. Недаром у нее уже три "Шлема" в копилке.

В 30-летнем возрасте немке, конечно, будет тяжелее взять титул, но тем не менее, если более молодые соперницы дадут слабину, Ангелика шансом воспользуется на все сто. Благо турнирная сетка Кербер благоволит. Ее четверть по составу игроков выглядит самой слабой.

6. Серена УИЛЬЯМС

Коэффициент "Фавбет" на победу в турнире — 4,5

Ближайший матч: С.Уильямс — Ястремская (1,18 — 4,50)

Букмекеры по инерции видят Серену Уильямс главной претенденткой на титул. Но здесь надо понимать, что букмекеры всегда играют от защиты — и отталкиваются от прошлых результатов, потому что любые суждения субъективны и только статистика объективна. А достижения у Серены велики! 23 титула "Большого шлема" — примерно столько же, сколько у всего остального женского тура вместе взятого. Естественно, на нее самый низкий коэффициент, пусть даже американке 37 лет. По крайней мере, до той поры пока Серену не станут обыгрывать регулярно.

Но вот тут-то и загвоздка. Уильямс-младшая проводит довольно мало турниров. После поражения от Осаки в финале "US Open" она решила пропустить остаток сезона. В январе американка сыграла только на Кубке Хофмана — полутоварищеском турнире, не влияющим на рейтинг. По понятной причине Серена экономит силы. Однако в начале этого года она стала еще более массивной, и, по сути, длительность ее пребывания в Мельбурне будет определяться тем, как скоро она встретит соперницу, которая станет двигать ее по корту — тогда-то все проблемы с "функционалкой" и вылезут наружу. Объективно у Серены не так много шансов выиграть "Australian Open". Но все-таки это Серена! Многие теннисистки боятся одного ее вида. Поэтому нельзя не считать ее одной из фаворитов.

5. Симона ХАЛЕП

Коэффициент "Фавбет" на победу в турнире — 9,0

Ближайший матч: Халеп — В.Уильямс (1,45 — 2,65)

Неоднозначное впечатление производит и лидер мирового рейтинга. В первом круге Симона Халеп не без труда, лишь в трех сетах справилась с Кайей Канепи. Во втором и вовсе находилась в шаге от поражения во встрече с Софьей Кенин. Но в этом вся Халеп: борьба — ее кредо. А бегать и тащить она, похоже, готова сколько угодно. Долгие годы Симона считалась неудачницей "Шлемов". При росте 168 см зачастую ей не хватало мощи и напора, чтобы решать исход самых важных матчей. Однако победа на "Ролан Гаррос" в прошлом году вдохнула уверенность в Симону. И напомним, год назад она выходила в финал и на "Australian Open". Почему бы не развить тот результат?

Но будучи игроком контратакующим, Халеп все-таки пляшет от соперницы. Главная же проблема — Симона не слишком здорово держит собственную подачу. Таким образом, Халеп находится в зависимом положении по сравнению с атакующими игроками. Но ее плюсы — невероятная стабильность и основательность игры. Благодаря этим качествам она всегда будет в числе претенденток на любые трофеи. Но не главной!

4. Слоан СТИВЕНС

Коэффициент "Фавбет" на победу в турнире — 9,0

Ближайший матч: Стивенс — Мартич (1,3 — 3,3)

Темнокожая американка в былые годы показывала не слишком впечатляющие результаты в Австралии. Однако до поры до времени Стивенс и на родине не блистала, что не помешало ей выиграть "US Open" в 2017 году. Слоан — всегда человек-загадка, и многое зависит от ее формы. Но если судить по двум первым кругам, Стивенс в хороших кондициях: за два матча отдала соперницам лишь десять геймов — такая беспощадность для нее довольно редка. А значит, американка представляет опасность для всех.

Дело в том, что у Стивенс очень гибкая манера игры. Она может заманивать в обмен ударами топ-спинами с высоким отскоком, а в нужный момент нанести стремительный плоский удар. Это позволяет сыграть неудобно для любого — атакующего или оборонительного игрока. К тому же у Слоан вполне проходимая сетка. Если только белоруска Александра Саснович не выдаст еще пару матчей своей жизни. И этого, кстати, не стоит исключать.

3. Наоми ОСАКА

Коэффициент "Фавбет" на победу в турнире — 11,0

Ближайший матч: Осака — Су Вей Си (1,25 — 3,7)

Еще одна непредсказуемая особа приехала в Астралию в ранге чемпионки "US Open". Этот титул нужно уважать, ведь он тоже разыгрывался на харде. Осаке 21 год, ее время только начинается. И ее настоящего стабильного уровня мы еще не знаем. Часто у молодых игроков после триумфа происходит длительный спад. Но Наоми, как уже говорилось, необычная личность. В ней нет ни намека на звездность, а даже наоборот, присутствует странная флегматичность. И такая черта вполне может помочь ей собраться еще на один турнир "Большого шлема".

В игровом плане у Осаки есть все для победы. Она стабильна, мощна, умеет терпеть, собираться и рисковать. Единицы одарены таким набором качеств. Для Наоми лишь важно проявить их в нужный момент, как она это сделала на "US Open".

2. Арина СОБОЛЕНКО

Коэффициент "Фавбет" на победу в турнире — 20,0

Ближайший матч: Соболенко — Анисимова (1,4 — 2,8)

Единственной теннисисткой, навязавшей Осаке настоящую борьбу на открытом чемпионате США, напомним, была Соболенко. Более того, белоруска даже вела в третьем сете того матча. А проиграла во многом из-за недостатка опыта. Сейчас, спустя несколько месяцев, Арина выглядит еще сильнее как в игровом, так и в психологическом плане. И это причина, почему букмекеры всего мира всерьез относятся к ее шансам.

Соболенко играет в не особо типичный, жесткий, наступательный женский теннис. Мало кто в элите исповедует такую манеру. Даже Серена Уильямс не так напориста, при этом американка и передвигается по корту хуже. Соболенко же для мощного игрока двигается прекрасно, а удары выполняет с довольно хорошим контролем. Вопрос лишь в том, хватит ли Арине самообладания и игрового разнообразия на сей раз, чтобы пройти всю дистанцию турнира... Сетка у Соболенко, прямо скажем, не сахар. Уже матч с Анисимовой будет сложным, ведь Аманда считается самой перспективной из всех юниорок. Битва будущих первых ракеток?

1. Петра КВИТОВА

Коэффициент "Фавбет" на победу в турнире — 13,0

Ближайший матч: Квитова — Бенчич (1,22 — 4,00)

Впрочем, в элите ВТА есть еще пару игроков, исповедующий яркий атакующий стиль. Однако если Плишкова слишком флегматична и лучшие шансы в карьере просыпает, то ее соотечественница Квитова то и дело зажигает на турнирах "Большого шлема". А отличие Петры от Арины и Серены в том, что в ее игре больше плоских ударов, а соответственно риска и остроты. И подобный подход требует предельной концентрации, которую Квитова демонстрирует далеко не всегда на протяжении карьеры. Не счесть случаев, когда она считалась фаворитом, но проигрывала невесть кому.

Поэтому в случае чешки ее шансы меньше, чем у кого-либо, зависят от соперниц, зато ключевое значение имеют ее собственная форма и другие привходящие обстоятельства, например, погода. Но та игра, какую Квитова показала в Сиднее и продолжает демонстрировать в Мельбурне, говорит об очень хорошей готовности. А если Петра в огне, то противостоять ей очень сложно. Нужно отметить, что Квитова и Соболенко имеют возможность сыграть уже в четвертом круге. Таким образом, турнир точно лишится одного из фаворитов.

Константин Лобандиевский, «Прессбол»