В Норвегии создали историческое правительство большинства 18.01.2019, 12:14

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Премьер-министр страны создала коалицию из четырех партий.

Премьер-министр Норвегии Эрна Сольберг (Консервативная партия) присоединила 17 января небольшую партию "Христианские демократы" к своему правительству из трех партий, что сделало его первым правительством большинства в Норвегии с 1985 года.

Об этом пишет EUobserver.

Пытаясь заманить "Христианских демократов" в коалицию, Консервативная партия Сольберг начала обсуждение более жестких законов об абортах в связи с "развитием биотехнологий".

"Христианские демократы" выступают за ограничения на аборты, в частности, хотят запретить прерывать беременность после 12 недель, за исключением случаев, когда речь идет о врожденных пороках или угрозе жизни. Также должны измениться правила лечения бесплодия. В ноябре тысячи людей по всей Норвегии приняли участие в демонстрациях против ограничений на аборты.

"Христианские демократы" имеют лишь 8 кресел в 169-местном парламенте, однако оказывали часто решающую помощь коалиции меньшинства, начиная с 2013 года.

Имея большинство за спиной (к коалиции также относятся правая антииммигрантская Партия прогресса и либералы), Сольберг будет иметь больше сил, чтобы реализовать свою программу снижения налогов и вывода экономики Норвегии из-под нефтяной зависимости.