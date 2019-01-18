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В Мозыре в жилом доме произошел взрыв газа

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  • 18.01.2019, 19:31
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Фото: bobr.by

В результате взрыва были выбиты стекла в четырех оконных проемах квартиры.

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Гомельской области после того, как один из жителей оставил в раковине разгерметизированную ручную газовую горелку. В результате никто не пострадал, сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Инцидент произошел в городе Мозырь, хозяин одной из квартир «проводил огневую обработку тушки птицы» при помощи горелки объемом 0,5 л. Предположительно, баллон разгерметизировался, и мужчина положил его в мойку. «В это время в помещение кухни вошла его жена и включила свет, после чего произошла вспышка газовоздушной смеси без последующего горения», — рассказали в МЧС.

В результате, были выбиты стекла в четырех оконных проемах квартиры, следов нарушения целостности несущих конструкций дома не обнаружено, жильцов не эвакуировали.


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