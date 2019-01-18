ЕС выделит €4,5 миллиарда на инфраструктуру в Украине 3 18.01.2019, 20:25

ФОто с сайта liga.net

39 украинских инфраструктурных проектов включены в план строительства трансъевропейской транспортной сети TEN-T.

В индикативный план строительства трансъевропейской транспортной сети TEN-T включены 39 украинских инфраструктурных проектов, которые предусмотрены стратегией Drive Ukraine 2030. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщает liga.net.

На эти 39 проектов предусмотрено 4,5 млрд евро. Это смешанное финансирование: средства Европейского инвестиционного банка, Всемирного банка, государственно-частное партнерство, объяснил министр.

"Когда мы говорим, что имплементация Drive Ukraine стоит около 60 млрд долл, то уже в первый год ее реализации мы имеем минимум 50% финансирования из госбюджета и 10% финансирования со стороны наших европейских партнеров, международных финансовых организаций и за счёт государственно- частного партнёрства", - сказал он.

По словам министра, реализация этих 39 проектов позволит значительно углубить инфраструктурную интеграцию Украины и в перспективе стать органической частью общеевропейской транспортной сети.