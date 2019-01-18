Трамп и Помпео встретились с посланником из КНДР 18.01.2019, 22:32

Ким Ён Чхоль, Майк Помпео, Стивен Биган.

Фото: AP

Речь на переговорах шла о ядерном разоружении на Корейском полуострове.

Высокопоставленный северокорейский чиновник днем в пятницу встретился в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом, а также провел отдельную встречу с главой Госдепартамента Майком Помпео и спецпредставителем по вопросам отношений с КНДР в администрации Трампа Стивеном Биганом.

Вице-председатель центрального комитета Трудовой партии Кореи, советник диктатора КНДР Ким Ён Чхоль прибыл в Вашингтон, чтобы обсудить готовящийся второй саммит президента Трампа и северокорейского диктатора Ким Чен Ына.

Утром 18 января состоялись переговоры Ким Ён Чхоля с Помпео и Биганом. Перед началом встречи ее участники, натянуто улыбаясь, сделали несколько совместных снимков для прессы в вашингтонском отеле. Затем они отправились на переговоры, в результате которых прояснилась судьба дальнейшего диалога между Вашингтоном и Пхеньяном. Встреча длилась около 45 минут, передает «Голос Америки».

По итогам встречи Госдепартамент выпустил заявление, в котором говорится, что в ходе переговоров обсуждалось возможное проведение второго саммита Дональда Трампа и Ким Чен Ына. В Госдепартаменте уточнили, что участники встречи провели «хорошую дискуссию» и обсудили прогресс в реализации задач, поставленных во время саммита Трампа и Ким Чен Ына. Напомним, первые в истории переговоры глав США и КНДР состоялись в прошлом году в Сингапуре.

Затем советник Ким Чен Ына отправился в Белый дом, где встретился с Дональдом Трампом. По итогам беседы в администрации сообщили, что Трамп принял Ким Ён Чхоля в Овальном кабинете и обсудил с ним «отношения между двумя странами и прогресс на пути к полному и гарантированному ядерному разоружению Северной Кореи»

Ранее телеканал CNN, со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что Ким Ён Чхоль привез в Вашингтон личное послание от Ким Чен Ына Дональду Трампу.

Накануне встречи аналитики говорили о том, что пока нет никаких признаков сближения позиций между двумя странами. США требуют от КНДР свернуть ракетно-ядерную программу, а Пхеньян, в свою очередь, просит отменить жесткие санкции против северокорейской экономики, не давая никаких дополнительных гарантий.

За несколько часов до прибытия Ким Ён Чхоля в США, президент Трамп в четверг представил обновленную стратегию в сфере космической противоракетной обороны. КНДР в этом документе фигурирует в качестве «постоянной и исключительной угрозы» безопасности.

Майк Помпео отказался ответить на вопрос журналиста о том, выбрано ли место предстоящего саммита глав США и КНДР. Несколько изданий ранее сообщали, что второй раунд переговоров Трампа и Ким Чен Ына может пройти в одном из прибрежных городов Вьетнама.