В Минске загорелся Банк развития 11 19.01.2019, 10:04

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Фото: onliner.by

Из здания эвакуировали 500 человек.

В Минске по адресу пр. Машерова, 35 (здание Банка развития Беларуси) из-за пожара были эвакуированы 500 человек, пострадавших нет.

Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о задымлении поступило спасателям от диспетчера СМС "Молния" 18 января в 10.46. Впоследствии было установлено, что загорелась изоляция электропроводов и пластмассовых элементов вентиляторного доводчика (фанкойла) в помещении архива на седьмом этаже здания.

Еще до прибытия спасателей с возгоранием справились работники добровольной пожарной дружины организации, используя огнетушитель. Сработала система спринклерного водяного пожаротушения и система дымоудаления. Из здания были эвакуированы 500 человек, никто не пострадал.

В результате происшествия поврежден фанкойл, закопчено помещение архива. Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия - короткое замыкание.