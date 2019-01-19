Чехия увеличит квоту для украинских работников почти вдвое 1 19.01.2019, 12:27

Нововведение будет стоить чешскому правительству почти 3,7 миллиона евро.

Ежегодная квота для украинцев, которые приезжают в Чехию за работой, должна вырасти до 40 тысяч человек.

Об этом сообщает издание Hospodářské noviny.

Так называемый Режим Украины действует в Чехии с 2016 года. Он позволяет трудоустроиться 25 тысячам украинцев.

Чешская фирма находит в Украине соответствующего работника, после чего обращается к предпринимательским структурам. Они помогают работодателям оформить документы через консульство во Львове.

Однако, с возрастающим интересом чешских компаний растет также срок ожидания в чешском консульстве в Украине: в среднем он составляет около трех месяцев.

Если количество заявителей в Украине превышает ежемесячный лимит (сейчас это около 1600 работников), остальные заявки автоматически переместятся на следующий месяц. Поэтому повышение ежегодных квот на въезд работников ускорит этот процесс.

Нововведение будет стоить чешскому правительству почти 96 млн чешских крон (3,7 миллиона евро), а начиная с 2020 года расходы вырастут до 105 млн крон ежегодно (4,1 миллиона евро).

Удвоение лимита рабочих виз для Украинской повысит потребность и в чиновниках, которые их будут обрабатывать. МВД Чехии планирует открыть 110 новых должностей, МИД - 7 мест, к ним присоединятся 15 новых инспекторов труда.

Именно привлечение работников из Украины может стать главной темой обсуждений во время январского визита в Украину министра иностранных дел Чехии Томаша Петричка.