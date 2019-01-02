Znak.com: Взрыв дома в Магнитогорске — теракт 2.01.2019, 11:27

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Фото: ТАСС

После этого сообщения российский сайт некоторое время был недоступен.

Обрушение подъезда в десятиэтажном доме в Магнитогорске, случившееся 31 декабря 2018 года, и ЧП с «Газелью», которое произошло вечером 1 января, связаны, сообщил источник Znak.com.

По словам нашего собеседника, место взрыва в доме № 164 по Карла Маркса установлено — эту квартиру 30 декабря снял мужчина. Как утверждает источник, там обнаружены следы взрывчатки.

«Трое террористов убиты вечером 1 января в автомобиле „Газель“, они пытались отстреливаться. Еще один ушел живым, его разыскивают», — говорит источник Znak.com.

По его словам, изначально теракт планировали устроить в одном из торговых центров Магнитогорска.

«Мы пока не комментируем информацию», — сообщили в УФСБ по Челябинской области. Таким образом, официальных подтверждений информации пока нет.

Отметим, что после публикации новости о возможном теракте в Магнитогорске сайт Znak.com некоторое время был недоступен.

Как сообщалось, 31 декабря 2018 года в шесть утра произошла страшная трагедия — из-за взрыва обрушился подъезд в десятиэтажном доме в Магнитогорске на улице Карла Маркса, 164. Из-под завалов извлекли девять тел, еще около 30 человек числятся пропавшими. Возбуждено уголовное дело.

1 января в Магнитогорск прилетел глава СКР Александр Бастрыкин. Ранее в Магнитогорске побывал президент РФ Владимир Путин.

Официально ФСБ заявляла о взрыве бытового газа в доме.