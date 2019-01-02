Новогодний «агент» 2.01.2019, 19:22

Пол Уилан

В России задержали и обвинили в шпионаже американца – что о нем известно.

Новый год в американско-российских дипломатических отношениях начался со шпионского скандала. 31 декабря ФСБ России обнародовала сообщение о задержании в Москве Пола Уилана – 48-летнего американца, которого подозревают в шпионаже.

Американские СМИ напоминают, что за несколько недель до этого события в США признала свою вину в суде россиянка Мария Бутина, подозреваемая в том, что пыталась установить неофициальные контакты с высокопоставленными американцами с целью повлиять на политику США в интересах Москвы.

НВ собрало все, что известно о Уилане, его аресте и возможной политической подоплеке дела.

Что произошло

ФСБ сообщила о задержании Пола Уилана лишь на четвертый день после его фактического ареста. В заявлении российской спецслужбы указано, что сотрудники ФСБ задержали американца 28 декабря "при проведении шпионской акции" в Москве.

В чем состояла суть этой "акции" в ФСБ не уточняют. Ни российской, ни американской прессе пока также не удалось узнать о подробностях инцидента.

Однако против американца уже возбудили уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж) – наказание за нее предусматривает тюремное заключение на срок от 10 до 20 лет.

"Проводятся необходимые следственные действия", - говорится в лаконичном заявлении ФСБ.

Кто такой Пол Уилан и что он делал в Москве

48-летний Пол Уилан – гражданин США и бывший морской пехотинец, который с 2017 года занимает должность директора по безопасности американской компании BorgWarner, известного производителя автозапчастей с главным офисом в штате Мичиган.

Однако в Москве он находился не по работе: Уилан приехал в российскую столицу на свадьбу своего друга-морпеха – в предновогодние дни тот женился на россиянке. Об этом американским СМИ (в том числе CNN и The New York Times) рассказал родной брат задержанного американца Дэвид Уилан, который также обнародовал заявление семьи в связи с инцидентом.

В нем говорится, что близкие Уилана (его родители и брат) в последний раз контактировали с ним 28 декабря, после чего американец не выходил на связь. "Это совсем не характерно для него, даже во время путешествий", - пишет семья задержанного, рассказывая о своем беспокойстве из-за его внезапного исчезновения.

В итоге спустя несколько дней близкие узнали о задержании Уилана уже из СМИ – после того, как ФСБ сообщила о его аресте 31 декабря. Родственники американца обратились за помощью в американское посольство в РФ, в Госдепартамент США и к представителям Конгресса.

My brother was detained by the Russian government on Friday as an alleged spy. While the law library + info focus will remain, you may see an increase in off-message topics until we get him safely home. pic.twitter.com/2HIF1UmS1b — David Whelan (@davidpwhelan) 1 января 2019 г.

"Мы глубоко обеспокоены его безопасностью и состоянием. Его невиновность не подлежит сомнению, и мы верим, что его права будут соблюдать", - говорится в сообщении семьи Уилана. Его родственники категорически отрицают возможную причастность американца к шпионской деятельности.

Дэвид Уилан также рассказал CNN, что это была далеко не первая поездка в Россию его брата – он и раньше неоднократно посещал страну как с командировками, так и с личными поездками. В этот раз он прилетел в российскую столицу 22 декабря, чтобы принять участие в праздновании свадьбы своего друга – также бывшего военного-американца.

Еще 28 декабря, в день задержания, Уилан был вместе с женихом и невестой в Москве, "выступая в качестве гида для других гостей свадьбы". Когда же позже он не появился непосредственно на свадебном торжестве, молодожены забили тревогу и подали заявление о его исчезновении в российские правоохранительные органы, рассказал брат задержанного.

В свою очередь, работодатель американца – компания BorgWarner, базирующаяся неподалеку от Детройта – подтвердила, что эта поездка Уилана в Москву никак не была связана с его работой. О его задержании компания также узнала из СМИ.

Кэти Грэхем, пресс-секретарь BorgWarner, сообщила The New York Times, что сотрудники компании часто берут отпуск на рождественские праздники. "Речь не идет о командировке. Насколько нам известно, это было его личное путешествие. У нас нет никаких объектов в России", - отметила представитель BorgWarner, крупного производителя запчастей для автомобильной промышленности, которая имеет около 60 предприятий в двух десятках стран мира.

Компания базируется в городе Оберн-Хилс вблизи Детройта (Мичиган), в сам Уилан является жителем другого пригорода автомобильной столицы США – города Нови. Родился же он в Канаде, а его родители имеют британское происхождение.

В качестве директора по безопасности BorgWarner Уилан отвечал за сохранность материального имущества и безопасность объектов компании, пояснил его брат. "Но речь не шла о кибербезопасности либо о работе телохранителем. Скорее [его работа касалась] материально-технической части, - рассказал Дэвид Уилан в интервью CNN. – Чтобы исключить кражи или взломы, чтобы ограничить доступ людей к тем вещам, к которым они не должны иметь доступ".

В аналогичной сфере Пол Уилан работал и до прихода в BorgWarner – он занимал должность старшего менеджера в отделе безопасности американской компании Kelly Services, специализирующейся в сфере управления персоналом.

Ранее он служил в Корпусе морской пехоты США и неоднократно ездил в Ирак в составе нескольких миссий американских морпехов, где служил в том числе в составе авиационного подразделения.

При этом, как подметили американские СМИ, еще со времен военной службы Россия была предметом интереса для Пола Уилана. Так, в 2007 году, будучи старшим сержантом, он провел в стране свой двухнедельный отпуск, посетив Москву и Санкт-Петербург. Упоминание об этом с фотографией Уилана на фоне Кремля содержится в заметке на официальном сайте Корпуса морской пехоты США.

Кроме того, как отмечает CNN, Уилан около десяти лет вел аккаунт в российской соцсети ВКонтакте, периодически публикуя там и короткие записи на русском языке – среди них были, к примеру, поздравления с Днем победы и Рождеством в прошлом году.

Еще одно фото, на котором Уилан запечатлен в футболке московского Спартака, также подписано на русском.

Paul Whelan, whom Russia accuses of spying, is a Trump-supporting, Spartak Moscow fan who recently lost a cat named Mittens, according to the Vkontakte account he appears to have operated for more than a decade. pic.twitter.com/kCKaZHTAku — Christopher Miller (@ChristopherJM) 1 января 2019 г.

Последняя активность в этом аккаунте зарегистрирована 28 декабря, в день задержания предполагаемого "шпиона". А последняя запись гласит: "Следующая остановка – Москва…".

В то же время брат задержанного в России американца отметил, что не может подтвердить аутентичность его аккаунта в российской соцсети. "Я не зарегистрирован во ВКонтакте, поэтому не уверен, ему ли принадлежит этот аккаунт, - отметил Дэвид Уилан. – Но готов поверить, что он у него был. Хотя не думаю, что он знал по-русски больше, чем пару фраз, чтобы сориентироваться в городе".

Брат Пола Уилана также отметил, что ни его семья, ни он сам не испытывали беспокойства относительно его последней поездки в Москву – мол, он больше переживал из-за того, что его родители могут поскользнутся на льду этой зимой и из-за осмотра собаки у ветеринара.

"Она не был обеспокоен в связи с поездкой в Россию", - подчеркнул Дэвид Уилан.

Как отреагировали в США на задержание американца

В американском Госдепартаменте уже подтвердили, что Пол Уилан является гражданином США и что российская сторона формально уведомила американских дипломатов о его задержании.

В то же время в Вашингтоне потребовали обеспечить консульский доступ к Уилану

"Согласно обязательствам, взятым Россией в рамках Венской конвенции, консульский доступ должен быть предоставлен. Мы отправили запрос на этот доступ и ожидаем, что российские власти его предоставят, - говорится в заявлении Госдепа США от 31 декабря. - Из соображений конфиденциальности мы не можем сообщить дополнительную информацию на данный момент".

Со своей стороны, работодатель Уилана – компания BorgWarner – уже выразила готовность сотрудничать с американскими властями, если это понадобится для прояснения его дела.

Тем временем американские аналитики и пресса высказывают предположения о том, что шпионский скандал вокруг Уилана может быть ответной реакцией Кремля на дело россиянки Марии Бутиной, задержанной в США.

Ей предъявили официальные обвинения по двум пунктам – в сговоре с целью работы иностранным агентом и в деятельности как иностранного агента в США без соответствующей регистрации. Американские следователи установили, что Бутина при финансовой поддержке из России пыталась наладить сеть связей с американскими чиновниками и бизнесменами, чтобы влиять на политику США в интересах Москвы.

В середине декабря 2018 года, за две недели до ареста Уилана, Бутина признала свою вину в суде, хотя Москва настаивает на ее невиновности.

В связи с этим CNN приводит мнение Саманты Виноград, сотрудницы Совета национальной безопасности США в 2009-2011 годах, при президенте Бараке Обамы. По ее мнению, оба дела действительно могут быть взаимосвязаны.

"[Президент РФ Владимир] Путин определенно любит предпринимать то, что он называет "ответными мерами", и в этом случае, по всей видимости, он хотел бы заполучить некий предмет торга на случай, если решит добиваться освобождения Марии Бутиной", - полагает Виноград.

В то же время она напомнила, что Бутина и задержанный Пол Уилан изначально находятся в неравных условиях: россиянка имела доступ к адвокатам, в ее отношении было проведено всестороннее расследование в рамках правовой системы, которую не контролирует авторитарный лидер страны.

"У Пола Уилана не будет таких преимуществ, пока он в России, - подчеркнула Саманта Виноград. - Владимир Путин контролирует российские правоохранительные органы. Он имеет контроль над судами и пропагандой. Таким образом, мы должны четко понимать, что Пола Уилана можно привлечь к суду по фальсифицированным обвинениям с полностью сфабрикованными доказательствами и предопределенным приговором", - убеждена американский аналитик в сфере нацбезопасности.