Власти засекречивают финансы белорусских предприятий 3 20.01.2019, 15:09

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К компаниям, связанным с нефтью и газом, добавились и другие отрасли.

В начале 2018 года из общего доступа пропали данные о компаниях по добыче нефти и газа. Теперь жертвой административного ресурса пала еще одна важная отрасль, пишет сайт Banki24.

В первом квартале прошлого года официальные органы без пояснений убрали из общей статистики информацию о финансовом состоянии предприятий, которые добывают нефть и газ. Причем проделано это было хитрым образом. Данные двух отраслей горнодобывающей промышленности слили в одно число.

Горнодобывающая промышленность в Беларуси представлена предприятиями по добыче торфа, которые вносят малую долю в совокупный котел, а также гигантами типа Белоруснефти и Гранита. Очевидно, что предполагаемой целью властей было затруднить вычленение данных о таком активе, как Белоруснефть.

До случая с нефтяниками из Белоруснефти масштабное свертывание доступных данных произошло в 2016 году. Тогда госорганы перешли на новый классификатор видов экономической деятельности. Параллельно власти слили в единое целое статистику финансов деревообработки и целлюлозно-картонной промышленности. Вплоть до 2016 года информация о деревообработке и о «бумажниках» шла отдельно.

Кроме того, в 2016 году чиновники объединили данные о текстильной о кожевенной промышленности, отрасли по производству резиновых и пластмассовых изделий и цементников и стекольников. В общем, они сильно затруднили анализ статистики в разрезе отраслей.

Интересно, что закрываемые данные сплошь затрагивали отрасли, в которые происходила масштабная модернизация. После новогодних праздников настала очередь нефтепереработки. Главные предприятия отрасли — Нафтан и Мозырский НПЗ. Более мелкие нефтепереработчики — компании, деятельность которых летом 2018-го вызвала конфликт Беларуси и России. Пока непонятно, что послужило реальной причиной удаления строки о результатах работы нефтепереработки. То ли властям не нравится, что Нафтан входит в число самых убыточных предприятий Беларуси, то ли есть желание не светить активность «мелочевки», которую россияне обвиняли в реэкспортных схемах.

Тем не менее, факт остается фактом — данные исчезли из доступа и теперь имеются только у чиновников. По оценке banki24.by, за 11 месяцев 2018 года рентабельность белорусской нефтепереработки составила почти нуль — 0,045%. Можно принимать ставки, какую отрасль власти скроют из общественного обозрения следующей. В этом смысле хороший кандидат — производители химических продуктов. Показатели отрасли определяет пара предприятий — Беларуськалий и Гродно Азот. По Беларуськалию даже есть прецедент: из таблиц Белстата несколько лет назад полностью убрали сведения о направлениях и объемах экспорта калийных удобрений в различные страны. Правда, это было сделано довольно топорно: при елании подробную статистику можно восстановить из альтернативных источников.

Другой пример — исчезновение сведений об экспорте Беларусью табачных изделий. В последнее время из новостных лент соседних стран часто прилетает информация о выявленных каналах контрабанды белорусских сигарет, которые славятся своей дешевизной в Европе и СНГ. Гродненская табачная фабрика «Неман» работает с очень высокой рентабельностью.