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В понедельник в Беларуси ожидается до -9 градусов

  • 20.01.2019, 17:26

В ближайшие сутки, 21 января, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью в отдельных районах страны пройдет небольшой снег, днем будет без существенных осадков, передает БелТА со ссылкой на Белгидромет.

Ночью и утром местами возможны слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог — гололедица.

Ветер прогнозируется западный, 4-9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов мороза, при прояснениях до 11-13. Днем столбики термометров покажут 3-9 градусов со знаком минус.


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