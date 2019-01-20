В Украине почтили память защитников донецкого аэропорта

В Украине почтили память защитников донецкого аэропорта2
- 20.01.2019, 22:27
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20 января в Киеве состоялась церемония, посвященная памяти погибших в 2014 году «киборгов».
20 января в Киеве состоялась церемония, посвященная памяти погибших в 2014 году защитников донецкого аэропорта.
В ней приняли участие родные и близкие "киборгов", а также высшее политическое и военное руководство Украины.
У мемориала, где ежедневно поминают "военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые погибли за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, глобальный мир и порядок", звучали поминальные колокола, сообщает "Радіо Свобода".