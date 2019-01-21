В Беларуси начались проверки иностранцев 27 21.01.2019, 18:48

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Фото с сайта konsalt.by

Требуют справки с места работы.

У жительницы одного из агрогородков в Зельвенском районе Гродненской области Надежды Листопадовой российское гражданство, но в Беларуси она живет последние 11 лет, имеет троих детей. Женщина утверждает, что ей грозит высылка в Россию, если в ближайшее время она не представит в отдел по миграции справку с места работы. Belsat.eu разбирается в ситуации.

В прошлом году Надежда Листопадова в течение полугода работала в Зельвенском сельскохозяйственном кооперативе «Доброселецкий». Также она занимается ремесленничеством, недавно зарегистрировала частное предприятие по декоративным изделиям.

«В этом месяце мне пришло сообщение из местной группы по гражданству и миграции, что я должна подтвердить, где и сколько работала в 2018 году, иначе меня лишат вида на жительство. Раньше такого никогда не было», – жалуется Надежда.

По ее словам, устроиться на работу в деревне сложно, а с тремя детьми много работать не приходится. Она добавляет, что выбрала бы вообще только ухаживать за детьми, если бы зарплата мужа позволял бы. Муж Надежды в колхозе получает примерно 400 рублей. При этом старший сын учится в колледже, а два младшие уже ходят в школу.

«В отделе по гражданству и миграции на мой вопрос, где будут дети, если мне аннулируют вид на жительство, сказали: они родились в Беларуси, поэтому жить будут здесь. Где такое видели?», – говорит женщина.

Надежду отмечает: взять справку в СПК – не проблема, но ее не устраивает сам факт, что от нее этого требуют.

«Меня возмущает требование что-то подтверждать. Получается, если я не работаю, то и не имею права жить в Беларуси?»

Тем временем в группе по гражданству и миграции Зельвенского РОВД сказали, что не собираются срочно высылать Листопадову, соответствующая процедура начата не была. Ее просто просят принести справку «в течение ближайшего месяца-двух».

«В ноябре-декабре 2018 начали строгий контроль иностранцев: кто работает, кто не работает, но имеет вид на жительство. Если они в течение полугода не имеют законного источника дохода – разрешение на проживание аннулируется. Чтобы этого не было, следует принести справку о зарплате в прошлом году – так делают все иностранцы. Их проверяли и раньше, но в настоящее время проверки усилились», – рассказала ведущий специалист по регистре населения Зельвенского РОВД Ольга Скиба.

Что касается ситуации Надежды Листопадовой, то специалист утверждает: ей не присылали сообщение, что начата процедура аннулирования вида на жительство.

«Кажется, она просто не хочет ходить по организациям. Налоговая инспекция также заинтересовалась ей, потому что Листопадова имеет ИП, занимается ремесленничеством, и ей следует выплатить подоходный налог. Даже если она не принесет справку, я могу распечатать данные из нашей базы, но они неполные. Для более точного контроля всех иностранцев сейчас просят представлять справки с места работы. Например, в Минске проблемы не возникает, люди сами несут», – говорит Скиба.

Согласно п. 6 ч. 1 ст. 57 Закона «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь, если человек не имеет законного источника доходов, который обеспечил бы ему и его семье прожиточный минимум в течение последних шести месяцев, вид на жительство могут аннулировать. При этом срок, в который человек должен представить справку с места работы, законом не определен.

«В других странах также требуют предоставить информацию о стоимости, которую имеет человек на проживание, это не удивительно. То есть, такое требование, в принципе, укладывается в рамки закона. Но, естественно, следует детально разбирать каждый индивидуальный случай», – полагает правозащитник Валентин Стефанович.

Кстати, правила для белорусов в России похожи: для продления вида на жительство нужен аналогичный документ, подтверждающий рабочий статус человека. Также есть возможность представить выписку из банковского счета.