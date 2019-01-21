Сборная Беларуси сыграет товарищеский матч с командой Уэльса 21.01.2019, 19:24

Фото: Белорусская федерация футбола

Матч состоится 10 сентября 2019 года.

Ассоциация "Белорусская федерация футбола" и Федерация футбола Уэльса договорились о проведении международного товарищеского матча с участием национальных команд. Игра пройдет в Уэльсе 10 сентября 2019 года. Стадион и время начала матча определятся позднее. На данный момент Уэльс занимает 19-ю строчку в рейтинге ФИФА.

Соперником же нашей команды по ноябрьскому спаррингу стала сборная Черногории. Эта игра пройдет 19 ноября 2019 года на стадионе "Под Горицом" в Подгорице, отмечает bff.by.