Топ-5 лучших способов быстро запомнить новую информацию 21.01.2019, 22:37

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Фото с сайта zak.depo.ua

Что делать, если вам необходимо запомнить большой объем информации?

С появлением смарт гаджетов потребность держать в голове огромное количество информации вроде номеров, адресов, списка дел и так далее, существенно снизилась. Смартфон всегда запомнит за вас, когда у знакомых дни рождения, и подскажет, когда вам нужно закупить продукты. Но что делать, если вам необходимо запомнить большой объем информации? Как уложить полученные знания так, чтобы потом ничего не забылось и не перепуталось? В этой статье poznaysebia.com расскажет про пять действенных способов быстро запомнить необходимую информацию.

Сосредоточьтесь

В шуме и суете достаточно сложно сконцентрироваться настолько, чтобы запомнить необходимую информацию. Все валится из рук, лишние звуки раздражают. Поэтому рекомендуется сесть за изучение материала в тишине. Не спешите и не суетитесь — вы только перегрузите себя и быстрее устанете. Если же вы взялись за работу в последний момент — заучите только самое главное.

Бывают случаи, когда дома сосредоточиться просто невозможно. В таком случае, возьмите необходимые материалы и отправляйтесь в любое приглянувшееся вам кафе. Как правило, если это не фаст-фуд, там присутствует фоновый шум, но он негромкий и его легко игнорировать. В некоторых заведениях также есть специальные отгороженные места для тех, кто хочет поговорить с глазу на глаз или насладиться трапезой в одиночестве.

Систематизируйте информацию

Вам будет гораздо легче запомнить текст, если он будет грамотно и логично построен. Не перескакивайте с пятого на десятое, поймите структуру текста. Интуитивно вы будете знать, что за чем следует, и вам легче будет запомнить информацию.

Используйте тезисы

Если предыдущие способы запоминания информации не принесли желаемого результата, можно попробовать схитрить и использовать тезисы. Работает это просто. Для начала вдумчиво и внимательно прочитайте весь текст. Не пытайтесь запомнить специально, просто читайте так, как читаете любую художественную книгу. Потом еще раз. И еще раз. Очень важно, чтобы во время этого вас ничто не сбивало и не отвлекало. После этого, если в тексте нет разделения на темы, подразделы или главы — разбейте текст на несколько частей. Каждая из них должна быть законченной, то есть не нужно разрывать логическую структуру текста. Перечитайте каждую получившуюся часть еще раз, после чего возьмите лист бумаги и для каждой части пропишите тезисы — кратко, в 2-4 предложения уложите смысл всей части. Вот эти тезисы и нужно будет выучить. Остальной текст всплывет в памяти сам собой, стоит только вспомнить тезис-ключ.

Отвлекайтесь

Сидеть три часа подряд над бумагами — не лучшая идея. Постепенно вы устаете, ваше сознание затуманивается и вам не хочется ничего делать. Так что — отдыхайте. Возьмите себе за привычку на каждый час работы выделять по 10 минут «активного отдыха». Походите, сделайте себе чашку чая, разомните мышцы, приседайте. Делайте что угодно, чтобы «разбудить тело». Так вы будете поддерживать себя в тонусе и не давать мозгу заскучать.

Пишите

Как правило, то, что мы записываем, запоминается нам гораздо лучше чем то, что мы читаем. Всем знакомы шпаргалки, но не все знают, что помимо своей основной функции, они еще и помогают лучше запомнить информацию. Все потому, что у большинства людей хорошо развита мышечная и зрительная память. Вспоминая то, что вы учили накануне, вы визуально вспоминаете лист бумаги и помните, как писали текст, что значительно увеличивает ваши шансы на успех.