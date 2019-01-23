Тимошенко подала в ЦИК документы для регистрации кандидатом в президенты 8 23.01.2019, 12:19

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Юлия Тимошенко

Фото: ТАСС

Кандидат от «Батьківщины» рассказала, чего будет добиваться, если станет президентом Украины.

Лидер парламентской фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко 23 января подала документы в Центральную избирательную комиссию Украины для регистрации кандидатом на пост президента страны, сообщает "Интерфакс-Украина".

Тимошенко пришла в ЦИК в сопровождении нардепов от "Батьківщини". Она заявила журналистам, что в случае победы на выборах будет добиваться энергетической независимости Украины. По ее словам, в стране "достаточно своего угля, чтобы не ввозить его по импорту", также в Украине есть "достаточно урана, чтобы обеспечить не только себя ядерным топливом, но и помочь с этим другим странам".

Тимошенко также отметила, что у нее есть стратегия для достижения мира и безопасности, а также предусмотрены первоочередные шаги по возвращению Крыма и Донбасса под контроль Украины.

22 января съезд партии "Батьківщина" выдвинул Тимошенко кандидатом в президенты Украины. Президентские выборы пройдут 31 марта 2019 года.