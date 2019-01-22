Юлия Тимошенко стала кандидатом в президенты Украины от «Батькивщины» 8 22.01.2019, 16:44

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Юлия Тимошенко

Фото: Facebook

Выборы президента в Украине пройдут 31 марта 2019 года.

Съезд партии Всеукраинское объединение Батькивщина выдвинул своего лидера Юлию Тимошенко кандидатом в президенты, передает корреспондент LIGA.net.

Решение огласил первый заместитель главы партии Батькивщина Иван Кириленко. Тимошенко пообещала реализовать свою программу по росту экономики и снижении тарифов.

Выборы президента в Украине пройдут 31 марта 2019 года.