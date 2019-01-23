Кому и зачем в России нужна корректировка конституции? 23.01.2019, 17:15

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В РФ не затихают дискуссии о необходимости изменений в основной закон страны.

В российских властных кругах с заметной настойчивостью продолжают обсуждать возможность корректировки конституции. Оппозиция к таким поползновениям относится настороженно, пишет «Голос Америки».

На днях глава Госдумы РФ Вячеслав Володин вновь вернулся к теме изменений Конституции, предложив расширить мандат нижней палаты парламента.

«Это позволило бы в том числе устранить целый ряд недостатков нашей Конституции, которые, как отмечают и председатель Конституционного суда, и многие другие специалисты, связаны с отсутствием должного баланса в системе сдержек и противовесов ветвей власти, креном в пользу исполнительной ветви власти», — в частности, сказал он.

Опрошенные эксперты, однако, сомневаются в том, что истинные мотивы Вячеслава Володина, одного из самых преданных сторонников Путина, ни на шаг не отклонявшегося от линии Кремля, как и других госчиновников, выступавших на означенную тему, соответствуют заявленным целям. Володин, нынешний спикер Госдумы, ранее возглавлял администрацию президента Poccии Путина.

Так, заместитель заведующего кафедрой конституционного и муниципального права ВШЭ профессор Илья Шаблинский в свете дискуссий о целесообразности конституционных изменений считает, что, прежде всего, дело идет к отмене той статьи Основного закона страны, где говорится об ограничении президентских сроков правления. При этом также затрагивается вопрос и о расширении полномочий Думы, уточнил профессор.

«Последнюю идею в отличие от первой я поддерживаю, но совсем не в том духе, в котором рассуждает Володин, – признался он в интервью. – Напомню, в 2008 году Дума получила право ежегодно заслушивать доклады правительства. Это никакой не контроль над деятельностью правительства, а совершенно пустое полномочие и такой красивый бантик, которым было подвязано куда более важное решение – о продлении президентских полномочий до 6 лет».

В то же время юрист думает, что Володин и сегодня размышляет примерно в том же формате – «какими бы еще бантиками с виньетками обеспечить продвижение заведомо непопулярного решения». На его взгляд, парламенту были бы важны другие полномочия: «Те, о которых спикер нижней палаты парламента, конечно, говорить не хочет. Скажем, полномочия, которые были в проекте конституции после конституционного совещания, но потом исчезли: о праве президента отправлять правительство в отставку только с согласия Госдумы. Это дало бы возможность узнать, например, за что же он отправил в отставку кабинет министров во главе с (Михаилом) Фрадковым».

Фрадков возглавлял правительство РФ с 2004 по 2007 годы, позже был назначен директором Службы внешней разведки.

По словам Ильи Шаблинского, выступление Вячеслава Володина – политическая риторика в чистом виде. Как ему представляется, иного смысла в заявлении председателя Думы нет.

«Точно также пока никаких признаков существования планов перехода к парламентской республике, о чем многие говорят, не наблюдается. Достаточно почитать выступление того же Володина. Ведь в таком случае речь должна идти о новом порядке назначения председателя правительства и его кабмина. Но об этом нет даже намека. Если бы так был поставлен вопрос, я бы отнесся к этому с интересом», — резюмировал профессор.

При этом он выразил большое сомнение в том, что идея парламентской республики в обозримой перспективе начнет обсуждаться в стране в практической плоскости.

В свою очередь, главный редактор «Ежедневного журнала» Александр Рыклин допустил возможность перехода России к классической модели парламентской республики, когда президент станет чисто номинальной фигурой, а реальные властные полномочия перейдут к лидеру парламентского большинства, которое будет выбирать правительство. Вместе с тем он затруднился сказать, испугал ли Кремль опыт Армении, где экс-президент Серж Саргсян надеялся, поменяв конституцию страны, удержаться во власти на посту премьера, но под напором народного гнева и действий оппозиции вынужден был уйти в отставку.

«Думаю, что российская конструкция в этом смысле гораздо более стабильная, – подчеркнул журналист. Все-таки они (власти) выстраивают ее больше 20 лет, и тут особых сюрпризов для них не предвидится. Они прекрасно понимают, что парламент вне зависимости от того, какие партии на тот или иной момент будут в нем представлены, останется абсолютно контролируемым, включая и коммунистов, и жириновцев».