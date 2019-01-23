Канада признала спикера парламента Венесуэлы президентом 1 23.01.2019, 21:51

фото из открытых источников

Ранее с официальным признанием лидера венесуэльской оппозиции временным президентом выступили США.

Государственные СМИ Канады сообщили о намерении властей страны признать спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо президентом страны.

Об этом сообщает Reuters.

Ранее с официальным признанием лидера венесуэльской оппозиции "временным президентом" выступили США. Американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен использовать все возможности для содействия "восстановлению демократии" в этой стране.