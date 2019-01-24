«Рабочих в Беларуси держат на голодном пайке» 5 24.01.2019, 9:42

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Архивное фото svaboda.org

Гарантом достойной жизни может быть только народ.

Международные профсоюзы снова бьют тревогу. Белорусские режим абсолютно игнорирует права и свободы рабочих, уничтожает гражданское общество, продолжает давление на независимые профсоюзы.

Генеральный секретарь Европейского союза IndustriAll Люк Трайэнгл заявил, что ситуация в стране просто критическая.

Действительно, за 2018 год ситуация с правами и свободами трудящихся в Беларуси значительно ухудшилось. Власти начали масштабную кампанию против независимого профсоюза РЭП, который занимал активную позицию в защите прав рабочих, принят декрет о «тунеядцах», обсуждаются поправки в Трудовой кодекс, которые могут превратить его в худший в цивилизованном мире.

Международные профсоюзы заявляют о том, что в Беларуси процветает современное рабство. Однако государственные организации, призванные защищать людей труда, об этом молчат.

Как на самом деле обстоят дела с правами и свободами рабочих в Беларуси? Сайт Сharter97.org обратился за комментарием к одному из лидеров независимого профсоюза РЭП Игорю Комлику.

- Я полностью согласен с оценкой моего коллеги из Европейского союза IndustriAll. Есть масса вопросов с правами рабочих, со свободой профсоюзов. Насколько я знаю, властями было принято закулисное решение почистить ряды независимых профсоюзов, снять с регистрации некоторые организации. Остается открытым вопрос о предоставление юридических адресов для организаций, что является формальной причиной для отказа в регистрации.

Кроме того, на предприятиях говорят, что если вы не будете числиться государственном профсоюзе, то вам не будет никаких премиальных, вам не продлят контракт, не дадут путевку. У нас есть такие сведения, что людям так и говорят. Это открытое нападение на права рабочих. Ведь государственные профсоюзы не стоят на защите людей труда. Кроме независимых профсоюзов никто их не защищает.

- Представители международных профсоюзов неоднократно заявляли, что в Беларуси существует современное рабство. Согласны ли вы с оценкой коллег?

- Безусловно. Речь идет о контрактной системе, с которой наш профсоюз борется с 1999 года, когда был принят декрет. Его роль и значение были изначально искажены, а название, «О соблюдении трудовой и исполнительской дисциплины», не соответствовало действительности. Время показало, что контракты стали репрессивным инструментом в руках властей.

Людей держат на голодном пайке, не отпускают после истечения контракта. Этот декрет призван посадить людей на цепь, чтобы их били и кормили похлебкой, а рабочие молчали и боялись потерять работу.

- Свежий пример: на борисовском заводе «Джили» заставляют работать сверхурочно и по выходным. Сверхурочное время не будут согласовывать с работниками.

- Это то, о чем я и говорил. Контрактная система дает возможность манипулировать людьми. Фактически, это новая версия крепостного права, когда людей пытаются заставить больше работать, а за это им будут меньше платить. Может дойти до того, что белорусы будут работать за миску супа.

Власти просто пользуются тем, что в стране ужасное экономическое положение и люди держатся за эти места.

- Еще одним ударом по правам трудящихся является принуждение к труду, которое у нас называют красивым словосочетанием «налог на тунеядство». «Тунеядцы» - это также пример современного рабства в Беларуси?

- Безусловно, это неофеодализм и рабство. У нас постоянно декларируется, что мы живем в социально-ориентированном государстве. О каком социальном государстве можно говорить в стране, где действует крепостное право?

- В оценках Международной организации труда Беларусь стабильно получает пять балов - это самая низкая оценка. Какие нормы и права нарушают белорусские власти?

- В Беларуси нарушается целый ряд конвенций, касающихся трудовых прав: контрактная форма найма, нарушение права объединений рабочих. Но дело в том, что власть сегодня пытается все делать завуалированно. Подло и втихаря. Борясь с независимыми профсоюзами, власти заставляют при приеме на работу вступать в государственные профсоюзы. Вроде бы права и не нарушены, но лоббируются интересы той организации, которая удобна режиму. А это, кстати, запрещено всякого рода конвенциями, подписанными нашей страной.

Кроме того, низшая оценка от МОТ бьет по престижу страны. Но тут все все зависит от того, в какой стране оценивается престиж и авторитет. Те страны-изгои, в которых существуют подобные режимы, никак не смотрят на оценку от МОТ. Но для государств, где ценится свобода человека и демократия, эта оценка сказывается на авторитете и имидже государства, возможности инвестиций.

Не зря глобальные профсоюзы обратились в Комитет по проведению II Европейских игр, чтобы перенести эти соревнования из Беларуси. Международные организации просто не хотят работать со странами, которые нарушают основополагающие права своих граждан.

- Еще одним событием, которое сильно ухудшило положение рабочих в Беларуси, стало «дело профсоюзов». Вы и ваш коллега Геннадий Федынич были незаконно осуждены белорусским властями. Собираетесь ли вы обжаловать решение суда в международных организациях? Какими могут быть последствия для властей после незаконного приговора?

- Я уже говорил о том, что международные профсоюзы призвали перенести Европейские игры из Беларуси. Это приведет к тому, что в нашу страну не приедут ни туристы, ни спортсмены, ни журналисты. Это большая армия людей, которая бы загрузила гостиницы, кафе, рестораны и сувенирные лавки.

Это большой имиджевый удар, хотя наши товарищи не так сильно переживают за свою репутацию, поэтом я делаю больший упор на экономическую составляющую.

Что касается решений суда, то мы еще не до конца прошли все внутренние вопросы. Собираемся подавать апелляции в вышестоящие инстанции, вплоть до Верховного суда. А дальше обратимся в международные суды.

В деле есть огромное количество нестыковок. Минский городской суд пытается додумать то, что не додумали судьи, выносившие приговор. Пытаются притянуть за уши свою доказательную базу. Кроме того, в пятницу состоится заседание по делу о защите чести и достоинства, где я и Геннадий Федынич будем судиться с cайтом, который помогал властям и распространял о нас клевету.

Буду говорить за себя, в статье на этом сайте сообщалось, что мной были украдены профсоюзные деньги, а на них я приобрел недвижимость на 84 тысячи евро.

Поскольку я уверен, что этого не было, я попытаюсь защитить свою честь и достоинство, а если не удастся - с удовольствием приму в свое владение это имущество. Если мне его предоставят - я не откажусь.

- Что бы вы посоветовали работникам, чьи права и свободы нарушаются белорусскими властями?

- Права даны для того, чтобы их защищать. Если твое право нарушают - ты должен его защитить. История учит нас тому, что права никогда не раздавались просто так, за них всегда боролись. Опять же, если ты чего-то добиваешься - ты должен защитить достигнутое.

Всем нам нужно прийти к пониманию, что гарантом свободы и независимости Беларуси является народ. Пора бы уже всем нам осознать себя народом, думать о своей судьбе и взять права свои руки.