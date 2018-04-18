Ерун Бейрнарт: В Беларуси я увидел современное рабство
- 18.04.2018, 21:12
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Международные профсоюзы дали белорусскому правительству время до июня 2018 года.
Положение трудящихся в Беларуси не улучшается. Более того, с весны 2017 года оно ухудшилось.
Такие выводы сделали вечером 18 апреля на пресс-конференции в Минске директор по правам человека и профсоюзов Международной конфедерации профсоюзов Ерун Бейрнарт и заместитель генерального секретаря международного объединения профсоюзов промышленных рабочих мира IndustriALL Кемаль Озкан. Оба они входят в состав совместной международной миссии. Сегодня они встречались с чиновниками двух белорусских министерств - труда и социальной защиты, а также иностранных дел, передает «Радыё Свабода».
Бейрнарт: В Беларуси я увидел современное рабство
Ерун Бейрнарт сказал журналистам, что он бельгиец. Ему было стыдно за то, что его земляки в свое время наделали в Конго, когда эта страна была бельгийской колонией. Но в Беларуси, по слова профсоюзного деятеля, он увидел современное рабство:
«Уже много лет Беларусь вызывает озабоченность в Международной организации труда, которая отслеживает положение с правами человека в мире. У Беларуси здесь рейтинг 5. И это не школьная пятерка, которой радуются дети. Наоборот, пятый - это наихудший рейтинг. Недопустимо, когда независимые профсоюзы не могут найти юридический адрес для регистрации, когда люди боятся вступать в независимые профсоюзы, боясь, что с ними после этого расторгнут контракты».
Особенно неприемлема для господина Бейрнарта зависимость свободных профсоюзов от отношения к ним властных структур.
«Если независимым профсоюзам нужно разрешение властей на мирные пикеты, как это обязательно в Беларуси, то тогда нормальная профсоюзная деятельность здесь невозможна» - сказал Ерун Бейрнарт.
После встреч с белорусскими чиновниками он признался, что не увидел в них «ярко выраженного желания вести работу в направлении изменений».
Озкан: Логика декрета № 3 остается и в декрете № 1
Заместитель генерального секретаря IndustriALL признался журналистам, что он не понимает сути так называемого «декрета о тунеядцах»:
«Нам невозможно понять, что вносить какие-то платежи в бюджет должны безработные. Многие же из них не по своей воле остались без работы.
Так, декрет № 3 не был реализован. Его заменили на декрет № 1. Но логика документа не изменилась. По-прежнему на плечи белорусов ложится дополнительная финансовая нагрузка».
Озкан сказал также, что сегодня миссия потребовала от правительства Беларуси отказаться от двух важных вещей: реализации декрета № 1 и дальнейшего заключения с рабочими краткосрочных контрактов, которые вяжут людей по рукам и ногам.
Заместитель генерального секретаря IndustriALL сказал, что ждет реакции властей на эти требования международных профсоюзов. Время ответа, подчеркнул Кемаль Озкан, ограничено: до июня 2018 года.
Как сказал председатель независимого Профсоюза радиоэлектронной промышленности Беларуси <>Геннадий Федынич, у международных организаций существуют рычаги воздействия на белорусские власти. Так, Беларусь может оказаться в так называемом «коротком списке» Международной организации труда. В него включаются страны, положение с правами трудящихся в которых становится предметом рассмотрения на конференции МОТ.
Очередная конференция состоится в июне в Женеве. Этим и объясняется тот срок, о котором говорил Кемаль Озкан. Геннадий Федынич напоминает, что европейские профсоюзы могут влиять на свои правительства и через них создать некоторые неудобства белорусским властям в их отношениях с Евросоюзом.