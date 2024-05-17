В Кричеве рецидивист специально нарушил закон, чтобы вернуться в тюрьму 4 17.05.2024, 16:33

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Он пришел к банкомату с молотком.

В Кричеве взяли под стражу 50-летнего мужчину, который перед тем ровно половину своей жизни провел в местах заключения. Он освободился в 2020 году и так и не смог приспособиться к жизни на свободе, сообщает Mayday.team.

Поздним вечером 27 апреля мужчина разбил молотком банкомат возле магазина «Евроопт» в центре города, а следователям позже заявил, что хотел напасть с молотком на кого угодно, но никого не встретил.

У мужчины уже было две судимости: в конце 90-х ему дали 5 лет тюрьмы за хищения, а после выхода из мест лишения свободы он совершил убийство и был осуждён на 20 лет.

Освободился рецидивист в 2020 году и после этого пожил на воле около четырех лет. Но устроить свою жизнь так и не смог, поэтому таким нетривиальным способом решил вернуться в тюрьму.

Кричевский отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство», которая предусматривает до трех лет лишения свободы.