Блеф и неадекватность Аббас Галлямов

14.06.2024, 22:54

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Аббас Галлямов

Еще одно доказательство того, что Путин живет в каком-то своем выдуманном мире.

Сегодняшнее заявление Путина обусловлено двумя причинами. Одна связана с долгосрочными трендами, другая - с тактикой.

Во-первых, выступление было необходимо из-за падающей популярности войны и растущей усталости населения. Путину надо демонстрировать, что он не ненормальный, получающий удовольствие от кровопролития, что он готов завершить войну в любой момент. Он как бы говорит народу: «Вам не нужен другой лидер, чтобы покончить со всем этим. Будьте уверены, что как только станет возможно, я первый это сделаю».

Второй аспект связан с текущей повесткой — со стартующей завтра мирной конференции в Швейцарии. Путин хочет, чтобы там обсуждали не предложения Зеленского, а его — Путина — «мирную» инициативу. Чтобы не он, а Зеленский выглядел «ястребом», который отказывается остановить войну. Сейчас Трамп, Карлсон, равно как и прочие путинферштееры подхватят весть о «миролюбии» Путина, заставив украинского президента оправдываться.

Впрочем, условия, выдвинутые российским лидером выглядят столь наглыми, что эффект может оказаться ровно противоположным. Обалдевший от такой неадекватности и понявший, что с Путиным реально каши не сваришь Запад может вновь консолидироваться вокруг главы Украины.

Поразительная наглость путинских требований — это ещё один способ продемонстрировать россиянам, что «всё идёт по плану». Общеизвестно, что тот, кто не верит в конечный успех, не наглеет; наглеет тот, кто чувствует себя уверенно.

По сути, речь идет об обычном блефе.

Путин вновь наседает на необходимость создания «неделимой системы евразийской безопасности». При этом российский лидер игнорирует один принципиальный фактор, который лишает его предложение всякого смысла. Он делает вид, что все страны одинаковы, что между демократиями и автократиями нет разницы. Если закрыть на это различие глаза, то действительно непонятно, почему бы не создать единую систему безопасности — и для Украины, и для России.

Проблема в том, что демократиям нужна защита от автократий, поэтому система, в рамках которой последние впущены во внутренний периметр наряду с первыми, не имеет никакого смысла. Это как построить крепкий сарай для защиты домашних животных от хищников, а потом запустить туда последних, заперев снаружи. Полная бессмыслица.

Вносить такие странные предложения, начисто игнорирующие реальность, — это просто не уважать свою аудиторию.

*

Сегодняшнее выступление Путина надо рассматривать как ещё одно доказательство того, что он живёт в каком-то своём выдуманном мире. Там, где российская армия победоносно идёт вперёд, экономика успешно функционирует, общество консолидировано и решительно настроено, а сам он молод и полон сил.

Полный неадекват.

Только что озвученное требование отмены западных санкций несколько противоречит ранее делавшимся заявлениям о том, что «санкции нам только на пользу».

Зачем отменять то, что «на пользу»?

*

Путин собирался послать обществу сигнал, что он хочет окончания войны, а на деле отправил сигнал противоположного характера. Поскольку он предъявил миру совершенно неприемлемые требования, всем стало ясно, что война не прекратится.

По сути, российское общество получило сегодня чёткий месседж: тот, кто хочет окончания войны, должен свергнуть Путина, потому что сам Путин войну не прекратит.

Как же так получилось, что вождь достиг цели, противоположной желаемой? А тут как раз всё просто: он попытался одновременно решить две взаимоисключающие задачи — продемонстрировать готовность к миру, но так, чтобы никто не заподозрил его в утрате веры в конечную победу. Вот для того, чтобы убедить людей, что он разговаривает с позиции силы, он и выкатил свои неподъемные требования. Они уничтожили надежду на окончание войны.

Аббас Галлямов, telegram