В Финляндии будет размещаться штаб сухопутных войск НАТО 14.06.2024, 22:05

У штаба будет задача руководить наземными военными операциями на севере Европы и в Скандинавии.

В Финляндии будет базироваться штаб сухопутных войск НАТО. Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, передает Reuters.

По его словам, все страны-члены Альянса дали свое политическое согласие на ключевые цели Финляндии по ее интеграции в НАТО.

«В Финляндии будет размещено командование сухопутных войск НАТО, и в Финляндии будут присутствовать сухопутные войска», – сказал Хяккянен.

Он добавил, что у штаба Альянса в Финляндии будет задача руководить наземными военными операциями на севере Европы и в Скандинавии.

Министр обороны отметил, что в новой командной структуре НАТО все североевропейские страны будут подчиняться Объединенному командованию ОВС НАТО в американском Норфолке.

«Эти решения укрепляют безопасность Финляндии и одновременно безопасность Северной Европы, и они имеют значительную пользу для безопасности всего Альянса», - отметил Хяккянен.