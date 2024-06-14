В Финляндии будет размещаться штаб сухопутных войск НАТО
- 14.06.2024, 22:05
У штаба будет задача руководить наземными военными операциями на севере Европы и в Скандинавии.
В Финляндии будет базироваться штаб сухопутных войск НАТО. Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, передает Reuters.
По его словам, все страны-члены Альянса дали свое политическое согласие на ключевые цели Финляндии по ее интеграции в НАТО.
«В Финляндии будет размещено командование сухопутных войск НАТО, и в Финляндии будут присутствовать сухопутные войска», – сказал Хяккянен.
Он добавил, что у штаба Альянса в Финляндии будет задача руководить наземными военными операциями на севере Европы и в Скандинавии.
Министр обороны отметил, что в новой командной структуре НАТО все североевропейские страны будут подчиняться Объединенному командованию ОВС НАТО в американском Норфолке.
«Эти решения укрепляют безопасность Финляндии и одновременно безопасность Северной Европы, и они имеют значительную пользу для безопасности всего Альянса», - отметил Хяккянен.