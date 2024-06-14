Сегодня день рождения Олега Бебенина

Сегодня день рождения Олега Бебенина3
- 14.06.2024, 11:13
Основателю сайта Charter97.org исполнилось бы 50 лет.
Известный белорусский журналист Олег Бебенин родился 14 июня 1974 года. Окончил факультет журналистики БГУ.
Работал в «Белорусской деловой газете», затем был заместителем главного редактора негосударственной газеты «Имя». В 1998 году основал сайт «Хартия-97».
Был убит 3 сентября 2010 года, за несколько дней до начала кампании по выборам президента Беларуси. Дело о его смерти не было расследовано.